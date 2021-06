Korona-effekt: Oslo blir mer lagt merke til internasjonalt. Men det er særlig én ting byen mangler.

Oslos kvaliteter får mer oppmerksomhet etter at pandemien har snudd opp ned på verden. Men det er særlig én ting Oslo mangler, ifølge ny rapport.



Mange av Oslos kvaliteter står høyere i kurs etter pandemien. Det kan være én forklaring på at byen har fått økt oppmerksomhet fra utlandet det siste året. Foto: Hans O. Torgersen

Over hele verden har mange har fått sansen for både natur og et roligere liv. Også Oslo-folk flytter brått ut av byen i strie strømmer. Hvordan er storbyen Oslo egentlig rustet for livet etterpå?

Dette er blant problemstillingene i den ferske rapporten Oslo – State of the city 2021. Laget av London- firmaet The Business of Cities, på oppdrag for Oslo Business Region (OBR).