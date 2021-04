Kan ta flere uker før massetesting av elever kommer skikkelig i gang

Videregående skoler i Oslo stengte ned før pilotprosjektet med massetesting av elever var ferdig. Nå må nye forsøk gjøres før virkemiddelet kan tas i bruk i full bredde.

Silje Thorkildsen (f.v.), Salam Abulrazak og Beheshte Yousufzai under forsøkene med massetesting på Stovner videregående skole i første halvdel av mars. Prosjektet rakk å vare i én uke før videregående skoler i Oslo ble stengt ned helt på grunn av smittesituasjonen i hovedstaden. Foto: Berit Roald, NTB

8. apr. 2021 08:35 Sist oppdatert nå nettopp

En beslutning om eventuell forlengelse av skolestengningene i Oslo, kommer mest sannsynlig i løpet av dagen. Det får Aftenposten opplyst av byrådet.

Hurtigtesting av et høyt antall skoleelever kan denne våren bli et viktig virkemiddel for å gjenåpne landet og holder skoler fysisk åpne.