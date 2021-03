Oslos helsebyråd frykter smittetopp etter påsken

Helsebyråd Robert Steen (Ap) er bekymret for en ny smittetopp når påsken er over.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo er urolig for at smittetallene skal stige voldsomt – fra et allerede høyt nivå – etter påske. Foto: Terje Pedersen

29. mars 2021 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

De siste ukene har Oslo vært preget av et svært høyt koronasmittetrykk i flere bydeler. Det gjør at helsebyråd Robert Steen i Oslo er ekstra bekymret for effekten av påsken.

– Vi har aldri gått inn i en ferie fra et så høyt smittenivå, sier Steen.

Han sier at ved alle de foregående feriene i pandemien har det vært en smittetopp etterpå.

– Det skjer fordi vi endrer adferd når vi har fri, sier han.

Likevel: Uketallene for Oslo som kom søndag, viser at antall smittede faktisk har gått noe ned.

Nedgang i forrige uke

– Det er en nedgang i smittetallene på 15 prosent fra uke 11 til uke 12. I uke 12 var det 2090 smittede, ned fra 2464 uken før. Det er et positivt tegn, sier Steen.

Han tror at årsaken til nedgangen er at man ser virkning av de svært strenge tiltakene som Oslo-folk nå lever under.

– Vi vet at redusert mobilitet og kontakt er det eneste som virker mot viruset. Hadde vi levd som før, ville nok sykehusene vært fulle og vi ville hatt tusenvis av smittede.

De nasjonale tallene viser ikke entydig at andelen positive koronatester går opp etter hver høytid eller ferie, selv om det i noen tilfeller kommer en økning etterpå:

Steen sier at selv om tiltakene nå ser ut til å virke, vil Oslo fortsatt ha et stramt regime for å få det høye smittetrykket ned.

– Så går vi inn i påsken. Feriene er vi veldig usikre på. Ved alle de foregående feriene i pandemien har vi sett en smittetopp, fordi mange endrer adferd. Vi er urolige over at nivået inn i ferien fortsatt er så høyt. Vi går inn i ferien med det høyeste nivået vi har gått inn i en ferie med noensinne.

Tall fra Oslo viser at det ofte har kommet en økning i antallet positive koronatester i tiden etter ferier:

Steen påpeker at Oslo nå går inn i ferien med strengere reguleringer enn noensinne.

– Og større bevissthet rundt hvor smittsom den britiske virusvarianten er. Vi håper at det er elementer som trekker i motsatt retning.

Når det gjelder sykehusinnleggelser, tror Robert Steen at de fortsatt kommer til å stige i Oslo-området.

– Det var 142 nye innleggelser i forrige uke på de fire sykehusene Oslo sogner til. Det tangerte ukerekorden i pandemien. Antallet innleggelser ligger noe bak i rekken, fordi det tar tid fra en blir smittet, til en blir syk og deretter alvorlig syk. Jeg er redd antallet innleggelser vil stige noe mer, før det flater ut.