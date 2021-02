Foto: Stein Bjørge I 2007 ble det utlyst en arkitektkonkurranse som skulle erstatte den 18 etasjer høye Økernblokken med Norges største kjøpesenter. 2015: Slik så arkitektene for seg at det nye handelsstedet på Økern – Noor – skulle se ut til åpning i 2020. 2017: Da rammeavtalen ble godkjent av Oslo kommune, så skissene for det nye senteret slik ut. Høyblokken var borte. 2017: Prosjektdirektør Thomas Holth sa til Aftenposten at alle bygninger skulle rives, og at det nye senteret ville stå klart i 2022. Så, i 2018, stanset de hele planen og begynte forfra. Slik var det tenkt da det tok slutt. Oslo Byutvikling Høyblokken på Økern skulle rives. Nå kan den få selskap av like høye bygg.

Økern skulle få landets største og mest spektakulære kjøpesenter. Etter 15 år i tenkeboksen går eierne nå for noe helt annet i en ny, stor bydel.



19. feb. 2021 16:54 Sist oppdatert 34 minutter siden

Alle har kjørt forbi høyblokken på Økernsenteret. Den 18 etasjer høye bygningen har stått tom siden 2018, omgitt av et kaos av motorveier, T-baner, tunneler og rundkjøringer.

I 2007 ble planen om å rive samtlige bygninger og erstatte dem med et gedigent kjøpesenter lansert. Ti år senere fikk den grønt lys av kommunen – forutsatt at det fulgte et badeland med. Så, i 2018, trakk eierne brått i bremsen og skrotet det hele.