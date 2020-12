«Tidenes julegave» til Oslo endte i førjulskrangel: - Vi er forbannet. De går bak ryggen vår.

«Svært uredelig». Partiet Rødt går til frontalangrep på MDG-byrådets «julegave»-utspill om 5000 kroner til kjøp av elsykkel.

Siavash Mobasheri er kraftig irritert over MDGs opptreden. Foto: Vidar Ruud/NTB

6. des. 2020 13:42 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er så kjipt. De går bak ryggen vår, sier leder av Rødt Oslo Siavash Mobasheri.

«Tidenes julegave til Oslo-folk og miljøet», sa miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Aftenposten lørdag.

Fra mandag kan Oslo-folk søke om 5000 kroner i tilskudd til å kjøpe en elsykkel. Pengene går til 1100 personer, som plukkes ut ved loddtrekning.

– Dette gjør vi så enda flere kan la bilen stå, sa Berg.

Rødt Oslo-leder Mobasheri ser rødt.

– Byrådet og byråd Berg er svært uredelige i denne saken. De tar æren for en sak Rødt måtte kjempe beinhardt for.

Nå sier MDG at «kommunikasjonstrøbbel» førte til at MDG-byrådet lanserte tilskuddet på egen hånd, til tross for avtale med Rødt.

Slik lanserte MGDs Lan Marie Berg elsykkel-ordningen i 2015, før den ble skrinlagt. Nå gjenoppstår tilskuddet, etter forslag fra Rødt. Foto: Monica Strømdahl

Rødt: – De kan ikke holde på slik

Byrådsdokumenter viser at det var Rødt Oslo som i mai alene foreslo å gjeninnføre det omstridte tilskuddet fra 2016.

5,5 millioner kroner ble foreslått satt av til ordningen gjennom Klimafondet. Ap, MDG, SV og Rødt stilte seg bak det.

– Vi har snakket om dette siden mai. Vi har hele tiden lurt på når utspillet skulle skje. Derfor er vi forbannet nå. Man kan ikke holde på slik, sier Mobasheri.

– Byrådspartiene har makten i Oslo. De kan endre politikken og vise seg frem. Vi som støttespillere får sjelden samme mulighet. Og når vi faktisk får gjennomslag, så vil vi også få vise våre politiske seire.

MDG: «Kommunikasjonstrøbbel» om elsykler

Mobasheri fikk lørdag kveld en beklagelse fra gruppeleder Sirin Stav i MDG.

MDG innrømmer at forslaget kom fra Rødt, og at partiene hadde en avtale om å lansere dette sammen.

Grunnen til at avtalen ble brutt, skyldes ifølge MDG «kommunikasjonsmessig trøbbel».

– Vi er lei for dette. Vi hadde en enighet om å gå ut med saken sammen, sier Morten Nordskag, byrådssekretær for Berg.

Han sier at partiene var enige om å få oppmerksomhet om elsykkeltilskuddet, slik at folk kunne søke i tide.

– Rødt har mye av æren for at vi fikk til denne ordningen. Så var det kommunikasjonsmessig trøbbel, slik at vi ikke fikk koordinert oss godt nok. Det var aldri vår intensjon at Rødt ikke skulle være med, sier Nordskag.

– De kan skylde på dårlig kommunikasjon. Vi ser et mønster i at de går bak ryggen på oss når de skal lansere politikk, svarer Rødt Oslo-lederen.

Loddtrekning og kvote til noen bydeler

Forrige gang et slik tilskudd ble prøvd ut, endte én av tre subsidierte elsykler i bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand.

En kartlegging Aftenposten gjorde, viste at mye av pengene støttet Oslos rikeste. På listen med tilskuddsmottagere sto 73 personer på Oslos formuetopp.

Denne gangen skal ikke pengene bli fordelt skjevt.

– En slik usosial ordning favoriserer søkere som har frie yrker og som har økonomi til å allerede ha tenkt på å kjøpe seg elsykkel, sier Mobasheri.

Derfor skal tilskuddet nå fordeles etter loddtrekning. I tillegg skal innbyggere i bydeler som Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand få 700 av de 1100 tilskuddene på 5000 kroner som skal deles ut.

Rødt Oslo betegner tilskuddet som en start på å «rødmale miljøpolitikken» i Oslo.

Fristen for å søke er 11. desember kl. 15.00.

Hardt oppgjør om makten i Oslo

For Oslo-folk som vurderer å søke om elsykkeltilskudd, er det trolig lite viktig hvordan «julegaven» ble til.

Men for de politiske partiene er striden om eierskap for saker helt avgjørende.

Ni måneder før stortingsvalget, er kampen om velgerne i Oslo allerede godt i gang. I månedene som kommer, vil de politiske partiene og deres medierådgivere jevnlig selge inn saker til mediene for å få oppmerksomhet.

Det hører til sjeldenhetene at det fører til en politisk oppvask og så grove anklager mellom politiske samarbeidspartnere.

Fredag truet dessuten Oslo Rødt i VG med å kaste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på grunn av uenighet om hvem som skal kjøre bussene i hovedstaden.