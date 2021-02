Nekter å sette på bremsen for Oslos vekst: – Det handler om trender vi ikke styrer

– Gjør Oslo mindre, mener Mímir Kristjánsson. – Jeg omfavner alle som vil bo her, svarer Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Oslos stort sett takler folkeveksten bra og ser ingen grunn til å trekke i bremsen. Her på Økern da byrådet la frem sine nye høyhusplaner. Foto: Stein Bjørge

Nå nettopp

– Sannheten er at Oslo-folk har alt å tjene på å holde Oslo passe stor, skrev Mímir Kristjánsson i en kronikk i Aftenposten mandag. Kristjánsson er Rødt-politiker og sitter i bystyret i Stavanger.

I etterkant av Aftenpostens sak om at hovedstaden straks passerer 700.000 innbyggere, listet han opp argumenter for at byen bør bremse folkeveksten.