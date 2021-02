«Et meget godt alternativ» å bygge storfengsel i Groruddalen.

Kriminalomsorgen er ikke fornøyd med et nedskalert forslag til nytt Oslo fengsel. I et brev til Statsbygg går de hardt ut mot planene.

Det er disse grøntområdene naboene frykter de vil miste hvis planene om nytt storfengsel på Bredtvet blir noe av. Skogen har et rikt dyreliv og brukes flittig til turgåing og bærplukking. Foto: Signe Dons

Nå nettopp

Justisdepartementet og Statsbygg leter etter ny tomt til Oslo fengsel. Dagens høysikkerhetsfengsel på Grønland, midt i byen, har stort behov for vedlikehold. Tilstanden beskrives som kritisk.

Staten har pekt ut Bredtvet i Groruddalen som best egnet. Der ligger det i dag et kvinnefengsel med 50 plasser. Det er store protester fra nabolaget og lokalpolitikere, som frykter for grøntområdene der.