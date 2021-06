Johansen: – Vi vurderer å gjøre større lettelser

Smitteutbruddet blant russen er slått ned. Nå er byrådet i Oslo klar til å gå videre med gjenåpningen av byen.

14. juni 2021 14:13 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådsleder Raymond Johansen sier smittetallene i Oslo er halvert sist uke. Nå vil byrådet gå videre med gjenåpningen av Oslo. Foto: Gorm Kallestad

Det varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under et møte i forretningsutvalget i Oslo bystyre mandag.

– På grunn av russefeiringen innførte vi ingen nye lettelser forrige uke. Situasjonen ser langt bedre ut nå. Vi har varslet at vi vil gjøre en ny vurdering denne uken. Vi vil nå vurdere å gjøre større lettelser i tiltakene i tråd med gjenåpningsplan, sa Johansen.

Hvilke tiltak som skal gjelder fremover, blir kjent på pressekonferanse klokken 17 tirsdag.

Forrige uke varslet Johansen at byrådet ville utsette trinn tre av gjenåpningen med én uke på grunn av økt smitte blant russen. Nå er den situasjonen under kontroll, mener han.

– Den siste uken har smitten gått betydelig ned til 292 smittede. Det er en halvering fra uken før. Vi har ikke hatt så få smittede på én uke siden høstferien i fjor. Det tyder på at gjenåpningen har vært vellykket. Alt tyder på at vi har slått ned utbruddet knyttet til russefeiringen, uttalte byrådslederen.

Vurderer å åpne mer

Johansen varslet forrige uke at de nå også vurdere å åpne enda mer enn det er lagt opp til i trinn tre når de først går videre med planen.

– Når vi går videre, så ønsker vi kanskje å ta et enda større jafs, men det må vi komme tilbake til, uttalte Johansen til Aftenposten da.

Han sa byrådet blant annet ser på muligheter for å gi kulturlivet mer forutsigbarhet.

Byrådet startet den gradvise gjenåpningen av byen i slutten av april. 26. mai ble hele trinn to innført, noe som gjorde at blant annet restauranter, barer og treningssentre kunne åpne igjen.

I trinn tre ligger åpningen av blant annet bingo- og bowlinghaller, lekeland og lignende. Det åpnes også for flere deltagere på arrangementer innendørs og utendørs, og mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Les også Lave smittetall gir gjenåpningsoptimisme i Oslo

Fakta Fakta om trinn 3 i Oslos gjenåpningsplan

Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs som ikke allerede er åpnet. Dette medfører åpning av blant annet bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

Ytterligere øke antallet deltagere på arrangementer utendørs og innendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

Kilde: Oslo kommune Vis mer

Kun fem personer over 65 smittet

Johansen sier det forrige uke var flest smittede i bydelene Nordstrand (55) og Frogner (39) og Vestre Aker (28).

Mens bydelene Grorud, Stovner og Bjerke, som tidligere toppet smittestatistikken, nå ligger på bunn.

Det er fremdeles flest smittede i aldersgruppen 16–19 år, men også i denne gruppen har det vært en kraftig nedgang sist uke, sa Johansen.

– Blant den eldste aldersgruppen. Blant dem over 65 år, var det totalt kun fem tilfeller forrige uke, fortalte han.

Antall innlagte forsetter også å synke, det er mandag 18 innlagte på sykehusene i Oslo og Ahus.

50 prosent av den voksende befolkningen i Oslo har nå fått én eller to vaksinedoser, opplyste Johansen.

Han sier alle over 18 år etter planen skal få sin første vaksinedose innen siste uken i juli, men at dette kan bli forsinket med én uke eller to etter varsel om at Pfizer vil levere langt færre vaksinedoser til Norge i juli enn først varslet.