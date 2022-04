Kommunen ba oss spare på vannet, men få lyttet. Nå nærmer vi oss en vannkrise.

Koking av drikkevannet og slutt på friluftsliv rundt Nøklevann. Dette kan bli virkeligheten hvis vannstanden i Marka fortsetter å synke.

Akkurat nå ligger fyllingsgraden, altså hvor mye vann det er i drikkevannsmagasinene i Marka, på ca. 66 prosent. Her ser vi en av øyene i Maridalsvannet. Vannet forsyner 90 prosent av Oslo med drikkevann.

20. apr. 2022 17:57 Sist oppdatert nå nettopp

Oslos vannforsyning er sårbar. Svært sårbar.

At drikkevannet forsvinner er faktisk ikke usannsynlig, ifølge Beredskapsetaten. En vannkrise er faktisk omtrent like sannsynlig som et større pandemiutbrudd.

Og for første gang på over 20 år nærmer vi oss en mulig vannkrise. Drikkevannsmagasinene i Marka synker og synker.

Tidligere i vinter gikk Oslo kommune ut med en sterk oppfordring til befolkningen: Spar på vannet. Dusj kortere. Slå av vannet mens du pusser tenner. Trykk på den lille knappen på toalettet.

Det var til ingen nytte. Vann- og avløpsetaten har ikke merket noen effekt. Hvor alvorlig er egentlig det? Og hvordan havnet vi her?