Politiet i Kosovo bekrefter samarbeid med norsk politi i jakten etter Avdyli-brødrene

Brødrene Visar (32) og Valon (35) Avdyli er siktet for drap i Norge. Brødrene antas å være i Kosovo, hvor myndighetene nå samarbeider med norsk politi.

Brødrene Visar (til venstre) og Valon Avdyli ble fanget opp av overvåkingskameraene ved Oslo lufthavn 9. oktober. De reiste da til Pristina i Kosovo.

28. okt. 2021 16:12 Sist oppdatert nå nettopp

15. oktober mottok politiet i Kosovo en henvendelse fra norsk politi. Henvendelsen gjaldt brødrene Visar (32) og Valon (35) Avdyli, som er siktet for drap og/eller medvirkning til drap på Hamse Hashi Adan (20). Det bekrefter en representant fra politiet i Kosovo til Aftenposten.

– Politiet i Kosovo er i kontinuerlig kommunikasjon og samarbeid med norsk politi.

Adan ble skutt utenfor Lofsrud skole på Mortensrud kvelden 7. oktober. Han døde dagen etter av skadene. To dager etter skyteepisoden reiste Avdyli-brødrene med fly fra Oslo lufthavn til Pristina i Kosovo.

Åtte dager etter drapet ble politiet i Kosovo kontakt av norsk politi.

Politiet jakter fortsatt på brødrene Visar og Valon Avdyli som er mistenkt for drap og/eller medvirkning til drap.

Representanten fra politiet i Kosovo sier at de også er blitt kontaktet i forbindelse med en arrestordre. Landets myndigheter er blitt varslet om denne.

Norge har kun inngått et fåtall bilaterale avtaler om utlevering, og har i dag ingen utleveringsavtale med Kosovo.

Norsk politi: Ingen kommentar

Politiadvokat Børge Enoksen fra Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere opplysningene fra politiet i Kosovo.

Norsk politiet har ikke vært i direkte kontakt med brødrene etter at de fattet mistanke mot dem, bekrefter politiadvokaten.

– Hvilke muligheter har norsk politi for å få brødrene tilbake fra Kosovo til Norge?

– Vi har ikke gått ut med hvilket land vi antar at de oppholder seg i, utover at de reiste til Kosovo 9. oktober. Vi samarbeider med andre land og politi i disse landene. Vi har et håp om å få tak i brødrene, svarer Enoksen.

Politiadvokat Børge Enoksen.

– Er mistankegrunnlaget mot brødrene styrket eller svekket etter at de ble etterlyst?

– Det er blitt utsted en beslutning om pågripelse. Denne ble fattet av Oslo tingrett, som mener det er skjellig grunn til mistanke. Utover det vil jeg ikke si om mistankegrunnlaget har økt eller er blitt svekket, svarer han.

Nekter straffskyld

Enoksen sier til Aftenposten at politiet på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere når de fattet mistanke mot brødrene eller når de ble klar over at de hadde forlatt landet.

I tillegg til Visar og Valon Avdyli er en 40 år gammel mann siktet for medvirkning til drap.

Alle tre nekter straffskyld.

Advokat Svein Holden, som representerer de to brødrene, ønsker ikke å kommentere opplysningene fra politiet i Kosovo.

– Begge nekter for å ha noe med hendelsen å gjøre, sier Holden.

Han ønsker ikke å svare på spørsmål om hvorfor de to reiste til utlandet kort tid etter drapet de nå er siktet for.