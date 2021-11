Fem mindreårige pågrepet og siktet for drapsforsøk

Fem personer under 18 år er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole forrige uke.

En person ble skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke.

24. nov. 2021 12:54 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo-politiet gikk onsdag formiddag til aksjon og pågrep fem personer for medvirkning til drapsforsøk. En skoleelev ble kjørt til sykehus med stikkskader etter hendelsen.

– Fem personer er siktet. Alle er under 18 år, sier politiadvokat Helle Brabrand til Aftenposten.

– Er disse fem personene kjent av politiet fra tidligere?

– Det kan jeg ikke si noe om, svarer Brabrand.

Hun ønsker ikke å si noe mer om hvem de siktede er. Men poengterer at det pr. nå er fem personer siktet og pågrepet i saken.

Politiet har den siste uken gjennomført en omfattende etterforskning etter at en gutt i tenårene mandag 15. november like før klokken 12.30 ble knivstukket like ved Kuben videregående skole. Gutten er elev ved skolen.

Politiet har gjort flere beslag, men ønsker ikke å kommentere hva slags.

Har gjort flere beslag

Politiet forsøker å avhøre de fem personene onsdag. De ønsker nå å få klargjort hva som var årsaken til angrepet.

Politiadvokat Brabrand ønsker ikke å svare på spørsmål om motiv eller det som skjedde i forkant av knivstikkingen.

– Dagens pågripelser er takket være en omfattende etterforskning. Det er blitt gjort flere vitneavhør og beslag, sier Brabrand, som ikke ønsker å gå i detalj rundt hva slags beslag politiet har gjort.

Politiet har ikke bestemt seg for om de fem personene skal fremstilles for varetekt.

– Det vurderes fortløpende, sier Brabrand.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med forsvarerne til de fem siktede personene. Advokat Ketil Magnus Berg, som forsvarer en av personene, ønsker ikke å kommentere pågripelsen eller siktelsen av hans klient.

De fire andre advokatene har så langt ikke besvart Aftenpostens henvendelser.