Passasjerene strømmer ut av Stortinget T-banestasjon. Den siste måneden har det lysnet for kollektivtrafikken etter passasjersvikt under pandemien. Men i horisonten truer mørke skyer. Oslo Ruter Nå mangler Ruter og Vy bare 10 prosent på passasjertallene fra 2019

Antall passasjerer nærmer seg tiden før pandemien. Likevel planlegges rutekutt. Og etter sommeren kan det komme flere.

15 minutter siden

– Jeg lurer faktisk på om det er flere folk på banen nå enn det var før pandemien, spesielt i rushtiden, sier Agnes Viljugrein undrende når vi møter henne på vei til Blindern.

Vararepresentanten på Stortinget for Ap er ikke den eneste som føler at det er blitt trangt om plassen på busser, trikker, T-bane og tog den siste tiden.

På Stortinget stasjon har vektere har billettkontroll og passasjerer fyller stasjonsområdet. To fulle vogner passerer Viljugrein på perrongen før hun lirker seg ned på et ledig sete ved vinduet og er klar for en dag på Blindern.

Men har hun rett i sine antagelser?

Nesten. Men allikevel hører Ruter alarmklokkene ringe i det fjerne.