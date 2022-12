Skiforeningen med gladmelding til Oslo-folk: – En fantastisk start på sesongen!

Regntunge dager til tross: Det er ingen grunn til å gråte over spilt skiføre i Marka, ifølge Skiforeningen.

30 minutter siden

To nitriste førjulsdager i Oslo går mot slutten. Etter en kritthvit og iskald helg med skiføre i Karl Johans gate midt i sentrum, har både onsdag og torsdag vært regntunge, milde og grå i tigerstaden.

Frem til nå har det vært en hvit desember i Oslo. Søndag ble en drømmedag for ivrige skigåere mange steder i marka. Til og med på Sognsvann var det prima forhold.

Er drømmen om hvit ski-jul knust av mildværet? Må vi til fjells? Vi slår på tråden til Skiforeningen.

– Hei! Er det fortsatt skiføre i marka? Er det håp?

– I aller høyeste grad! utbryter løypesjef Birgitte Giæver entusiastisk.

– Men det har jo regnet?

– I høyden er det kommet masse snø! Så det er absolutt flotte muligheter enda. Men du må litt opp i høyden, sier hun.

Slik ser det ut på Romeriksåsene torsdag.

Nypreparert i Nordmarka

En liten kikk i Skiforeningens app iMarka, der du kan sjekke førestatus i sanntid, viser at løypemaskinene i rundt klokken 17.30 arbeidet med å preparere løypene rundt Tryvannstua i Nordmarka.

De lysegrønne stripene, som betyr at løypene er kjørt opp for mindre enn seks timer siden, viser nypreparerte løyper både på Frønsvollen, forbi Skjennungen, ved Tryvann og innover mot Nordmarkskapellet.

Og slik ser løypene ved Tryvannstua ut torsdag kveld. Bildet er tatt av Bymiljøetatens løypekjører.

Også i Vestmarka, ved Vestmarksetra og Kattåsen er det lysegrønne løyper i dag. Det samme gjelder Krokskogen, ved Sollihøgda.

– Det er skimuligheter i alle marker rundt Oslo nå, forteller Giæver.

Fra torsdag kveld skal det bli kaldere igjen. Allerede rundt klokken 22–23 blir det 0 grader i Oslo sentrum, ifølge Yr. Og både fredag og lørdag er det meldt minusgrader og strålende sol.

Giæver forteller at løypemannskapene vil jobbe på spreng de neste dagene. Der snøen er fuktig vil de avvente litt og la vannet renne av for ikke å ødelegge løypene.

På Snellingflaka i Romeriksåsen var det flotte skiforhold onsdag morgen.

Best forhold i nord

Så hvor er det aller best føre?

De beste forholdene og utgangspunktene for en skitur er fortsatt nordover i marka, skriver Skiforeningen i dagens generelle føremelding. De ramser opp:

Lygna i Hadelandsåsene

Grua

Brovoll

Sjonken i Romeriksåsene

Svartbekken

Sollihøgda

Mylla

Tverrsjøstallen

Ringkollen

Men er det også håp for folk uten bil, som vil reise kollektivt til bynære strøk?

– Absolutt! Det er flotte forhold fra Frognerseteren eller Voksenkollen. Nede ved Sognsvann er det nok litt mer rufsete, sier Giæver.

Det er fortsatt best føre på bilveiene, presiserer hun. I terrenget er det fortsatt ikke nok snø. Vil man for eksempel innover mot Kikut, bør man ta av seg skiene i bakkene ved Slakteren, like ved Nordmarkskapellet. Der er stikker stein og røtter frem.

Skiføret er aller best i høyden, som her på Romeriksåsen.

Sjelden med skiføre før jul

Etter to solfylte dager fredag og lørdag, er det meldt snø søndag og mandag. Men mot slutten av neste uke er det igjen meldt plussgrader og regn. Det lover dårlig for nyttårsføret.

Giæver i Skiforeningen er ikke pessimistisk av den grunn:

– Ha litt is i magen! Les føremeldingen og sjekk de lokale forholdene. Vi har hatt en fantastisk start på sesongen i år, med skiføre i nesten alle markene i Oslo, sier hun og legger til:

– Det er sjelden vi har så godt føre før jul, altså! Så det er bare å smøre seg med tålmodighet så kommer det nok mer snø. Og det skal litt før for at føret ryker når det først er på plass.