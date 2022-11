Klubber og lag i Oslo øst fortviler: Hvor er det blitt av de frivillige foreldrene?

I tillegg til å være pappatrener på sjuende året er Alvær også styreleder i Klemetsrud IL. Hvor mange timer han bruker på klubben i løpet av ett år, tør han ikke tenke på.

Totalt er de seks voksne – én betalt trener og fem pappaer – som trener de rundt 40 spillerne i 2007-årgangen. De tre lagene hevder seg godt både i serien og i Adidas-cup.

Et lag med så mange engasjerte foreldre er ikke normen, tvert imot.

– Halvparten av årgangene har altfor få frivillige foreldre. For flere av årgangene blinker varsellampene. De har enten gått i oppløsning eller står i fare for å gjøre det, forteller prosjektleder i klubben Morten Nydal.

I år har klubben slått alarm.

Kyrre Alvær er pappatrener og styreleder i Klemetsrud IL. De fleste av ukens kvelder tilbringer han på trening, kamp eller styremøter for klubben.

Frivillighet for fall?

Noe er i ferd med å skje med selve bærebjelken i norske barns fritidsaktiviteter. Til forskjell fra mange andre land lener barnas fritidsaktiviteter seg tungt på frivillig arbeid fra foreldrene.

De fleste klubber og lag er helt avhengig av at foreldre stiller opp som trenere, lagledere, pølseselgere, styremedlemmer og i en rekke andre verv.

Men nå ropes det fra klubber og lag over hele byen: Altfor få foreldre rekker opp hånden.

Pandemien har forsterket problemene, men for mange har situasjonen vært vanskelig lenge. Klemetsrud IL, som ligger på Mortensrud sørøst i Oslo, er én av dem.

Klemetsrud ILs 2007-gutter på trening. De er heldige og har mange foreldre rundt laget.

Mange spør seg om den norske frivillighetsmodellen lenger er bærekraftig.

Oslo idrettskrets ser to hovedtrekk: I øst og sør har mange klubber så stor mangel på penger og frivillige at det truer idrettstilbudet.

I vest og i andre ressurssterke områder kan manglende frivillighet løses ved økt profesjonaliseringen av klubbene. Men det gir høye kontingenter mange steder.

Klemetsrud er i en vanskelig situasjon. Økonomien går ikke rundt. Men å øke kontingentene vil trolig føre til at halvparten av barna i området ikke lenger kan delta.

– Utfordringene er ikke til å bære

Tilbake til alarmen fra Klemetsrud IL. Den kom i en søknad arrow-outward-link om økonomisk hjelp fra staten i sommer.

Her beskriver de en klubb på randen. Altfor få frivillige foreldre over tid sliter ut de få som forsøker å holde klubben i gang. I tillegg er det krevende å få inn kontingenter og å få det til å gå rundt økonomisk. Det er store levekårsutfordringer i området.

«Summen av utfordringer er reelt sett ikke til å bære», advarte klubben.

De har stått ved et veiskille: Enten kunne de ha økt treningsavgiften kraftig og sagt nei til dem som ikke kan betale.

Det ville gitt bedre økonomi. Og sannsynligvis et mindre sprik mellom antall spillere og antall foreldre som bidrar som trenere, lagledere, til dugnad og sjåfører til kamp.

Men: Det vil trolig ført til at rundt halvparten av barna i området ikke lenger kunne delta.

– Det kommer vi aldri til å gjøre, fastslår prosjektleder Nydal.

Den andre muligheten er at det offentlige går inn med betydelig støtte, skisserer klubben.

Klemetsrud IL sliter tungt med å få økonomien til å gå rundt. Men det største problemet er mangelen på frivillige.

Krevende i deler av byen

Det er særlig i områdene med høy innvanderandel i øst og sørøst i byen at klubbene strever.

En undersøkelse arrow-outward-link Norges Fotballforbund gjorde i Groruddalen i 2012, viste at 85 prosent av klubbene oppga mangel på frivillige som en stor utfordring. Bildet er det samme i dag, ifølge Oslo idrettskrets.

Der andelen med minoritetsbakgrunn nærmer seg to tredjedeler arrow-outward-link , blir det ofte vanskelig for klubbene å få nok frivillige, viser en kartlegging.

Frivillighetsforskere Aftenposten har snakket med, peker på flere årsaker. Det handler om språkbarrierer og økonomi. Mange må jobbe mye og har gjerne en stor barneflokk å følge opp. Områdene preges av hyppig til- og fraflytting. Det gjør rekruttering til frivillighet krevende.

Det handler også om at den norske dugnadskulturen er lite kjent for mange innvandrere.

Vil informere under fredagsbønnen

I Klemetsrud IL kjenner de problemet på kroppen. Flertallet i klubbens nedslagsfelt har innvandrerbakgrunn.

Én som ønsker å jobbe for å få med flere med innvandrerbakgrunn, er Usman Sharif. Han og kona Ayeshah Ali er begge svært aktive i klubben.

Usman Sharif hadde ingen peiling på fotball da sønnen startet i Klemetsrud IL. Nå har han en rekke verv i klubben. Kona Ayeshah Ali er regnskapsfører og har tatt på seg vervet som økonomiansvarlig i fotballstyret.

– Vi trenger mer åpen kommunikasjon overfor foreldre. Her har det vært et gap over tid. De er ikke så opplyste om at det er snakk om mye mer enn å spille fotball, sier Sharif.

Han forteller at han er i dialog med den lokale moskeen. Der ønsker imamen og styrelederen at han skal komme og informere under fredagsbønnen om hvor stort behov det er for flere foreldre i idrettsklubben.

Ayeshah Ali er stolt av ektemannen for engasjementet han har for idrettsklubben og barna.

Hun ser at det har gitt ektemannen et nærere forhold til sønnen på 11 år.

Utslitte og frustrerte

Oslo Idrettskrets har jobbet lenge med hvordan de skal knekke frivillighetskoden i flerkulturelle områder.

Styreleder Marcela Montserrat Fonseca Bustos i Oslo idrettskrets.

Styreleder Marcela Montserrat Fonseca Bustos sier en utfordring er at idretten i stor grad baserer seg på selvrekrutterende nettverk. En liten gruppe mennesker, som ofte er ganske like, rekrutterer hverandre og bytter på de ulike posisjonene. Da skjer to ting: Denne gruppen blir utslitt og frustrert. Og de klarer ikke å få inn nye.

– Man er nødt til å gå utenfor de vanlige nettverkene for å klare å rekruttere fra en større gruppe, sier Bustos.

Nettopp her ligger utfordringen. Hvis et styre allerede står til knes og vel så det i å administrere halltid, skaffe trenere og overleve fra uke til uke, så er det hverken tid eller overskudd igjen til å tenke strategisk. Dette blir en ond sirkel for klubbene det gjelder.

Nå forsøker idrettskretsen å bryte den negative spiralen. En del utvalgte klubber får ekstra støtte til å lønne noen som kan organisere og rekruttere frivillige. Samtidig skoleres klubbenes ungdommer til å bli trenere og ledere.

Usman Sharif og Kyrre Alvær bruker mye tid på Klemetsrudfeltet. Det opplever de begge to som meningsfylt – og moro.

Fakta Frivillighetskrisen i Oslo øst En undersøkelse arrow-outward-link Norges Fotballforbund gjorde i Groruddalen i 2012, viste at 85 prosent av klubbene oppga mangel på frivillige som en stor utfordring. Bildet er det samme i dag, både i Groruddalen og de fleste andre steder i Oslo øst og sørøst, ifølge Oslo idrettskrets. Klubbene i disse områdene har også i liten grad økonomi til å kjøpe seg ut av dugnadsoppgavene. Rapporten viste konsekvensene for Groruddalen. I årene 2000–2011 økte antall fotballag for barn og unge med 9 prosent mot 49 prosent ellers i byen. Dette til tross for at det hadde vært en større vekst i antall barn der enn ellers i byen. Rapporten fant også en noe større tendens til «hull» i enkelte årskull i klubbene, at det ikke fantes fotballag tilgjengelig for den aktuelle årskullet, enn andre steder i byen. Vis mer

Klemetsrud IL-modellen

Klemetsrud er en av klubbene som får støtte til dette, men de mener det ikke er tilstrekkelig.

I søknaden ber de om 5 millioner kroner i støtte. De presenterer også en ny modell som klubben har utviklet, og som de mener de kan bli løsningen for klubber i områder som deres.

«Klemetsrud IL-modellen» innebærer at klubber i utsatte områder skal få langt mer i offentlig støtte. Både til administrativt ansatte og til å lønne trenere.

Klemetsrud IL har utviklet en egen modell for klubber i utsatte områder.

Målet er mer enn sportslig suksess. Klubben ønsker å styrke sin rolle som en positiv motvekt i et område med gjenger, voldsepisoder og åpent narkotikasalg.

– Det vil koste, men spørsmålet er om samfunnet har råd til å la være, sier Morten Nydal.

I klubben slapp de nylig jubelen løs da søknaden faktisk ble innvilget. Nå er de i gang med å sette modellen ut i livet.

Men hvordan blir det fremover? Støtten som er tildelt, er et engangsbeløp. Vil klubben om noen år stå i den samme vanskelige situasjonen?

Fra Klemetsrud-feltet kommer det en klar oppfordring til politikerne: De er takknemlig for den rause engangsstøtten, men det de trenger aller mest, er langsiktig støtte til drift.

Én sønn, men førti gutter

Kyrre Alvær har rukket frem til feltet i god tid før treningsstart. I den slitte utstyrsboden tyter det ut isoleringsull og plast mellom plankene. Alvær drar frem en «rebounder», et lite skråstilt fotballnett til å øve skudd mot.

– Det er den samme som de beste akademiene har. Da må jo gutta mine ha det, gliser Alvær, og legger til med et lurt blunk:

– Men vi kjøpte den brukt da, vet du.

Som pappatrener og styreleder brukes så godt som alt av fritid på klubben. Musikk, som er Alværs egentlig hobby, må prioriteres bort. Men den prioriteringen er lett, mener han.

– Det er nå sønnen min vokser opp. Det er nå han og vennene hans trenger folk rundt seg, og da er det en liten pris, tenker jeg.

– Jeg pleier å si at jeg har én sønn, men jeg har jo førti gutter. Det er ikke feil, det heller.