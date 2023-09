– Det må ekstreme tilfeller til for å skjønne at det er alvor

For 20 år siden var noen få ildsjeler opptatt av å åpne bekker. Nå er det blitt helt nødvendig.

Knapt noen ante at Hovinbekken faktisk rant i rør langt under bakken. Nå er den blitt en ny attraksjon tvers gjennom Ensjøbyen. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 05:38

Kortversjonen Arbeidet med å gjenåpne noen av Oslos nedgravde bekker har pågått i over 20 år. Åpne bekker er blitt viktigere med tanke på økt risiko for flom.

Prosjekter som dette er både estetiske og bidrar til å forebygge oversvømmelser – et problem som forventes å øke i årene fremover.

Klimahensyn og grønne løsninger blir stadig viktigere innenfor byutviklingen. Eksempler på dette kan være trær, vegetasjon og flere åpne vannveier som tar unna overvann. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

– Tenk, her var det en rufsete P-plass. Ingen kunne ane at det rant en elv under her.

Simen Gylseth står ved Teglverksdammen på Hasle og tar inn synet av frodige planter, en vakker liten innsjø og skoleelever som rusler forbi.