92 Oslo-veier får lavere fartsgrense

Kommunen senker farten i hele Oslo. Én av strekningene er Ring 2.

Byrådet skal senke farten på hele Ring 2 i Oslo – og 91 andre veier. Vis mer

Like før sommerferien for alvor startet, vedtok byrådet byens gåstrategi. Den sier blant annet at fartsreduksjon og mindre biltrafikk vil gi tryggere gater for gående.

Byrådet har tidligere bedt om lov til å innføre 20-soner i Oslo og 30 km/t som standard fartsgrense. Det har de ennå ikke fått lov til av samferdselsdepartementet.

Men på det kommunale veinettet er det byrådet som rår. Og der har Bymiljøetaten nå funnet 92 gater med fartsgrense på 60, 50 og 40 km/t som kan senkes. Det skal byrådet nå gjennomføre.

