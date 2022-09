Politiet avfyrte skudd etter at person truet med kniv på E18

En person truet i morgentimene flere personer med kniv og forsøkte å ta seg inn i biler på Bygdøylokket i Oslo.

Politiet sier de måtte avfyre et «rettet skudd» mot personen som truet bilister på Bydøylokket. Veien var stengt i morgentimene mens politiet gransket åstedet.

21. sep. 2022 07:28 Sist oppdatert nå nettopp

Vet du noe om denne saken? Tips oss på 02286 eller tips@aftenposten.no

Politiet sperret av Bygdøylokket i Oslo onsdag morgen etter at en person truet flere bilister med kniv. Det skriver politiet på Twitter.

– Meldingen vi fikk først gikk på at det var en slåsskamp og at det befant seg noen i veibanen ved Bygdøylokket. Vi fikk meldingene fra både bilister og Vegtrafikksentralen, som observerte dette på sine kameraer. Så ble det meldt om at personen hadde kniv og var truende, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til Aftenposten.

Da politiet ankom stedet, observerte de at mannen forsøkte å ta seg inn i flere biler. Ifølge meldingen måtte de avfyre ett skudd mot vedkommende. Mannen ble truffet i beinet, og er ikke alvorlig skadet. Han får nå behandling på sykehus.

Iversen opplyser at 3–4 personer nå har status som fornærmet i saken, men at det kan bli fler.

– Kom han seg inn i noen biler?

– Om de fornærmede var inne i biler eller eventuelt ute av sin egen bil, vet jeg ikke. Jeg kjenner ikke de nøyaktige detaljene, sier Iversen.

E18 under Bygdøylokket var i en lengre periode stengt, og trafikken ble ledet over lokket mens politiet foretok åstedsgranskning. Veien er igjen åpnet, men det er lange køer i morgentrafikken.

Ved 8-tiden onsdag morgen sto køen på E18 fra Lysaker og inn mot sentrum. Politiet anbefaler omkjøring på Ring 3.