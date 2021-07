41-åring erkjenner at han skjøt sin tidligere kamerat i Oslo sentrum mandag. Hevder det var nødverge.

Etter drapet mandag ettermiddag satt den 41 år gamle mannen stille og rolig like ved åstedet. Politiet hadde tatt på ham en overtrekksdress og poser på hendene for at ikke eventuelle spor skulle bli ødelagt. Foto: Hans O. Torgersen

I over fem timer langt politiavhør tirsdag forklarte den 41 år gamle mannen om det som skjedde da han mandag skjøt og drepte sin mangeårige kamerat.

20. juli 2021 17:29

– Han har erkjent de faktiske forhold, at det var han som skjøt, sier politiadvokat Rita Parnas i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, bekrefter dette overfor Aftenposten.

– Han påberoper seg at dette skjedde i selvforsvar eller nødverge, sier den profilerte advokaten.

– Hva ligger bak det?

– De er gamle venner fra langt tilbake. Det har med den relasjonen å gjøre, og forhold som er knuttet til den som har vært belastende.

41-åringen skal onsdag fremstilles for prejudisiell observasjon. Det skjer som første ledd i prosessen med å avgjøre om han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Advokat John Christian Elden er bedt av faren og broren til avdøde om å være bistandsadvokat i saken. Han stiller seg spørrende til påstanden om nødverge.

«Av det vi er kjent med minner det mer om henrettelse enn nødverge, men det må etterforskningen klarlegge. Det er ingen grunn til noen forhåndsfrifinnelse i denne saken før avdøde er gravlagt.» skriver Elden i en e-post til Aftenposten.

Ringte selv politiet

Det var mandag ettermiddag at en mann ble skutt i Tordenskiolds gate i Oslo sentrum.

Den nå drapssiktede 41-åringen ringte selv politiet etter at han avfyrte de dødelige skuddene i Tordenskiolds gate like ved rådhuset i Oslo. Klokken var da 14.44 mandag. Han ventet på politiet og ble pågrepet uten dramatikk.

Mens politiet snakket med øyenvitner og sikret spor på åstedet, satt den drapssiktede mannen rolig like ved.

På et tidspunkt la han seg bakover og lå og kikket opp mot himmelen. To politibetjenter sto hele tiden like ved siden av ham, men trengte ikke gripe inn mot ham.

Etter en stund gjorde politifolkene mannen klar for transport inn til arresten, og satte på ham et munnbind. Resten av kroppen var dekket av en tynn overtrekksdress som politiet alltid bruker for å hindre at eventuelle spor blir ødelagt. På hendene hans hadde man tapet fast papirposer.

Foto: Hans O. Torgersen

Dramatisk for øyenvitner

Hendelsen i restaurant- og butikkstrøket ved rådhuset var svært dramatisk. Mange restaurantgjester og andre ble helt uforberedt øyenvitner til drapet.

Et øyenvitne forteller til Aftenposten at han kom kjørende ned Tordenskiolds gate da han fikk se en mann som så ut som prøvde å ta ladegrep på en pistol. Mannen sto utenfor en bil.

– I bilen satt det en dame og en mann, og mannen var skadet. Det sto flere der som ropte til meg at jeg måtte kjøre og komme meg unna fordi denne mannen skjøt, sier Khalil Parsai.

Parsai forteller også at mannen med pistolen plukket opp en patron fra bakken.

Utenfor bilen lå det igjen tomhylser og patroner etter drapet.

Den drapssiktede 41-åringen og den døde, en 39 år gammel mann, skal tidligere ha vært kamerater og utført flere vinningsforbrytelser sammen.

De er begge såkalte kjenninger av politiet. I 2018 ble de to dømt i Oslo tingrett for en lang rekke grove tyverier. Den nå drapssiktede mannen ble dømt til 2,5 års fengsel for 19 grove tyverier. Avdøde ble dømt til ett år og fire måneders fengsel for ti tyverier.