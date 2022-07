Freya funnet på hemmelig sted i Oslofjorden

Fiskeridirektoratets oppsynsfartøy Rind fant fredag hvalrossen Freya på hemmelig sted. I løpet av helgen skal myndighetene avgjøre hva de skal gjøre med Freya.

Fiskeridirektoratet har sendt fartøyet Rind til Oslo. Nå har mannskapet funnet hvalrossen Freya.

22. juli 2022 19:44 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Vi har observert og funnet Freya. Vi skal fortsette å observere henne og går ikke ut med hvor hun befinner seg, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini i Fiskeridirektoratet.

Først lørdag formiddag vil direktoratet komme med mer informasjon om hvor Freya oppholder seg. Da vil de etter planen også gi mer utfyllende informasjon om hva de akter å gjøre med Freya.

Rind forlot Eigersund og ankom Oslo havn fredag ved 1200-tiden. Oppgaven med å finne en hvalross i Oslofjorden hørtes i utgangspunktet ut som mer krevende utfordring enn å finne den berømmelige nålen i høystakken.

Men med hjelp av politiet klarte mannskapet å oppspore Freya fredag kveld.

Freya kom tidligere i uken tett på Aftenpostens fotograf.

Vil forhindre tilstrømming av skuelystne

Siste kjente observasjon av Freya i Frognerkilen var etter det Aftenposten kjenner til torsdag kveld klokken 20.30. Fiskerdirektoratet holder tett om hvor Freya befinner seg for å forhindre tilstrømming av skuelystne og uønskede situasjoner.

Onsdag kunne det gått galt: En 17 år gammel gutt på padlebrett støtte på Freya og ble så forfjamset at han falt i vannet. Kjendis-hvalrossen dukket også opp ubehagelig nær en intetanende kajakkpadler.

– Hvorfor holder dere oppholdsstedet hemmelig?

– Det er stor nysgjerrighet rundt henne og folk oppsøker henne. Vi prøver å unngå situasjoner med folk tett på.

– Hva gjør dere med henne nå?

– Vi går vakt, observerer hvor hun hviler, og hvor hun beiter. Flere tiltak vurderes. Vi utreder muligheten for flytting. Og muligheten for å veilede henne ut av Oslofjorden. Observasjonene i kveld vil være avgjørende for hva som skal gjøres.

– Er Freya fortsatt i Frognerkilen?

– Vi kommer tilbake til hvor hun har forflyttet seg, sier Jdaini.

Fredag kveld ankret Rind og direktoratets større skip Fjordgyn opp side om side på Vippetangen i Oslo sentrum.

– Fjordgyn kom til Oslo i ettermiddag for å rydde teiner som har stått lenge i sjøen og spøkelsesfisket. Og for å drive vanlig kontrollarbeid. Ved behov kan Fjordgyn hjelpe Rind om situasjonen rundt hvalrossen tilspisser seg, sier Fiskeridirektoratets kommunikasjonssjef Anette Aase.