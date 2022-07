Politiet får ikke tilgang til Zaniar Matapours helsehistorikk

– Man burde vurdere et unntak for terrorsaker og masseskytinger, sier Christian Hatlo, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Nå skal sakkyndige vurdere om Zaniar Matapour var utilregnelig da han angrep flere barer i Oslo.

15 minutter siden

Sentralt i etterforskning av barangrepet i Oslo forrige helg er siktede Zaniar Matapours (43) psykiske helse.

Politiet mener det er viktig å finne ut om siktede var tilregnelig i gjerningsøyeblikket da han drepte to og skadet 21 personer. Det er de sakkyndige Pål Grøndahl, Knut-Petter Sætre Langlo og Synne Sørheim som skal vurdere tilregneligheten.

Angrepet skjedde ved utestedene London Pub og Per på Hjørnet natten før pride-paraden skulle arrangeres i Oslo. London Pub er et kjent sted for skeive.

Så langt har Matapour nektet å la seg avhøre. Han har også nektet å møte de sakkyndige og nektet politiet tilgang til hans egen helsehistorikk.

– Vi har måttet begrense oss til å lese det som står i tidligere dommer, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

– Hva ønsker dere å få ut av en slik helsehistorikk?

– Det kan jo belyse noe om motivet, sier Hatlo.

Vil ha unntak

Politiadvokaten sier de har mulighet for å gjennomføre en tvungen observasjon, men at de foreløpig ikke har ønsket å gå til det skrittet.

I en dom fra 2016 omtales Matapour som «en tungt medisinert person med diagnosen paranoid schizofreni».

– Er dere frustrert over å ikke ha tilgang til helsehistorikken?

– Det er i hvert fall et faktum som vi må forholde oss til. Jeg vet at helsevesenets taushetsplikt henger veldig høyt. Det har vi også sett i andre saker, sier Hatlo, som tar til orde for at man vurderer en endring.

– Jeg vil jo ikke ha en politistat, men kanskje man kunne vurdert et unntak i terrorsaker eller i veldig alvorlige masseskytinger, sier han.

Flere navn på blokken

Politiet opplyser at de har flere navn på blokken når det gjelder omgangskretsen til den terrorsiktede. Disse undersøkes for eventuell medvirkning til angrepet utenfor London pub natt til lørdag forrige helg.

– Vi ønsker nå å komme i kontakt med alle som har snakket med Matapour, sier Hatlo.

– Hva lurer dere på?

– Jeg tenker det kan være både stort og smått. Har han gitt uttrykk for synspunkter? I en eller annen retning. Eller om han har oppført seg annerledes i det siste. Alle sånne opplysninger kan være av interesse for politiet, sier Hatlo.

– Så hvis man har snakket med Matapour i løpet av de siste månedene, så bør man kontakte politiet?

– Ja, hvis du har møtt ham, ønsker vi å snakke med deg.