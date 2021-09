Flest i Oslo smittes via skoler og barnehager. Elever sendes hjem flere steder.

Hele 8. trinn, 10. trinn, 9B og 9C på Granstangen skole er i hjemmekarantene ut uken. 9A og 9D er ikke i karantene, men har også hjemmeskole.

Flere videregående skoler i Oslo har nå hjemmeundervisning på grunn av covid-19-utbrudd. Skolesmitte er blitt den dominerende spredningskilden i befolkningen.

1. sep. 2021 11:24 Sist oppdatert 10 minutter siden

For første gang siden starten av pandemiutbruddet er ikke hjemmet den største smittekilden i Oslo. I forrige uke opplyste smittesporingsteamene at 659 personer hadde skole eller barnehage som smittested, viser den siste ukerapporten fra Oslos helseetat.

Forrige uke ble det oppdaget koronasmitte hos 1261 barn og unge under 20 år i Oslo. Det vil si at halvparten av dem oppga at de ble smittet på skole eller barnehage.

De to første dagene denne uken er det avdekket smitte hos 694 personer i samme aldersgruppe.

Grafene under viser smitteutviklingen i barnehagene, grunnskolen og videregående skoler i Oslo de siste ukene.

11 av 13 klasser i karantene

I starten av uken var 11 av 13 klasser på Granstangen ungdomsskole i Stovner bydel i karantene. Mandag besluttet bydelsoverlegen at skolen skulle ha hjemmeundervisning fra fra 30. august til og med fredag 3. september på grunn av smittesituasjonen.

Hele 8. trinn, 10. trinn, 9B og 9C er i hjemmekarantene ut uken. 9A og 9D er ikke i karantene, men har også hjemmeskole.

– Det har vært stort smittetrykk hos oss siden skolestart. Alt begynte med et smitteutbrudd i en klasse som har spredt seg, sier rektor på Granstangen Kristina Solheim til Aftenposten og legger til:

– Det er utrolig synd, for elevene har ikke lyst til å være hjemme i det hele tatt.

Skolen stengte også all fysisk undervisning i november 2020.

Foreløpig er det usikkert når elevene får komme tilbake på skolen, men Solheim håper at de er i gang med vanlig undervisning på mandag:

– Vi er i kontinuerlig dialog med bydelsoverlegen.

Testing og hjemmeundervisning

Granstangen er ikke den eneste skolen i Oslo med smitte eller som har måttet sende elever hjem den siste tiden.

Kristelig Gymnasium har hjemmeskole for hele første- og annenklasse frem til 6. september, ifølge skolens hjemmeside.

Fredag måtte Foss videregående i Oslo sende alle elevene på VG1 og VG2 hjem på grunn av raskt stigende smittede. Karantenen varer i syv dager og gjelder totalt 546 elever.

17 klasser får nå kun digital undervisning.

Pr. 30. august var 21 elever og en ansatt smittet på Nydalen Videregående. Skolen har nå digital undervisning i to klasser.

Edvard Munch videregående skole (9 klasser), Oslo Katedralskole (4 klasser) Hersleb videregående skole (2 klasser) og Nydalen videregående skole (2 klasser) er også berørt, opplyser Randi Hagen Eriksrud, kommunikasjonsdirektør i utdanningsetaten i Oslo kommune.

Det var onsdag svært lange køer utenfor drop-in-testsenteret på Adamsstuen. Her har det den siste uken vært opp til tre timers ventetid for å få testet seg.

Rektor på Bolteløkka barneskole Ronny Sollien Engebråten forteller at de også har hatt smitte på nesten alle trinn de siste ukene. Onsdag morgen fikk han beskjed om smitte på 4. trinn og måtte sende hjem en klasse slik at alle kunne teste seg.

– Tester de negativt får de komme tilbake i morgen tidlig. Trykket er stort fordi smitten øker. I går hadde jeg for eksempel mellom åtte og ti samtaler med smittesporingstemaet på St. Hanshaugen, sier han.

Går inn for massetesting

På grunn av smittesjokket i skolen har byrådet besluttet byrådet at en fremover skal masseteste alle elever i Oslo-skolen og i barnehagene. Det skal skje tre ganger i uken.

Ifølge Utdaninngsetaten skal Helseetaten sende ut tester til skolene allerede denne uken.

Onsdag har Utdanningsetaten formidlet følgende informasjon til skolene:

Massetesting på ungdomstrinnet, videregående og i voksenopplæringen: Elevene på ungdomstrinnet og i videregående får utlevert selvtester fra skoletog tester seg selv tre fastsatte dager i uken: mandag, onsdag og fredag.

Massetesting på barnetrinnet: Det er ikke klart hvordan massetestingen på barnetrinnet skal foregå. Mer informasjon kommer.

Massetesting i barnehager: Utdanningsetaten har foreløpig ikke gitt mer informasjon om dette.

Krever gult nivå

Ifølge NRK krever Skolenes landsforbund gult nivå i alle skoler og barnehager over hele landet, før smitten kommer ut av kontroll.

Forbundet mener alarmklokkene bør ringe når FHI-direktør Camilla Stoltenberg erkjenner overfor NRK at høstens smittevernstrategi ikke har fungert godt nok.

– Det virker som om smitten er ute av kontroll, og noen må være seg sitt ansvar bevisst og sette på bremsene, sier nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund.

Han mener generelt gult nivå over hele landet er den soleklare veien å gå, men presiserer samtidig at kommuner som har hatt null smitte over tid fortsatt bør kunne operere på grønt.

Vet du noe om smittesituasjonen i Oslo-skolene? Send tips til tips@aftenposten.no.