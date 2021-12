Sivilombudet mener barn sitter for lenge på uegnede glattceller

Sivilombudet påpeker mangler ved barns rettssikkerhet i sentralarresten i Oslo.

Sentralarresten i Oslo politidistrikt.

1. des. 2021 10:43 Sist oppdatert nå nettopp

I mai besøkte Sivilombudet arresten i Oslo politidistrikt. De siste årene har flere mindreårige blitt satt i arrest. Sivilombudet ville derfor se på hvordan barn håndteres i arresten.

Nå er en rapport klar. Ifølge Sivilombudet viser funnene blant annet at:

Det mangler gode alternativer til glattceller for barn.

Barn får lite informasjon om egne rettigheter.

Barn sitter unødig lenge i arresten.

Malte glattceller og TV eneste tilpasning

«Selv om fem celler var tilpasset mindreårige ved at de var malt i en annen farge og hadde fått en TV bak et vindu, var de like fullt glattceller, og derfor lite egnet for barn», heter det i en pressemelding fra Sivilombudet.

I de to dagene Sivilombudet besøkte arresten, hadde ingen av de mindreårige kontinuerlig tilgang til voksne. Det har de rett på etter både nasjonale og internasjonale føringer, skriver Sivilombudet.

Det påpekes at det også gis for lite informasjon om rettighetene til barn. Barna får samme informasjon som voksne. Det er imidlertid ingenting som indikerer at mindreårige arrestanter blir hindret i å kontakte forsvarer, ifølge rapporten.

Aftenposten har spurt Oslo politidistrikt om de ønsker å kommentere funnene. Politiet har så langt ikke kommentert rapporten.

Sivilombud Hanne Harlem er bekymret for at barn kan bli sittende for lenge på glattcelle.

Må ofte overnatte

Det vises videre til at det i snitt gikk 14 timer fra innsettelse til løslatelse for mindreårige som ble plassert på celle i Oslo sentralarrest. De som ble satt inn etter klokken 18.00, måtte med få unntak overnatte i arresten. Sivilombudet mener flere bør bli avhørt på kvelden, slik at de eventuelt kan slippes ut.

– Det lave antallet avhør som ble gjennomført om kvelden, gir oss bekymring for at mindreårige kan bli sittende lenger enn nødvendig på celle, uten kontakt med voksenpersoner, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

Hun understreker at det for mange mindreårige vil være ekstra belastende å være i arresten gjennom natten.

Sivilombudet påpeker samtidig at tjenestepersoner fra påtalemyndigheten og patruljene er bevisste på at det er en høy terskel for å pågripe barn.