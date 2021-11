Oslo har gått på flere klimatap. Svaret: - Vi må øke bompengene betydelig.

Oslos politikk for kutt av CO₂-gasser har gått på nederlag etter nederlag i høst. Det gjør at samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) vil ta i bruk et effektivt verktøy.

Oslos byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav mener høyere priser i bomringen må til for at Oslo skal nå sine klimamål.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

27. nov. 2021 13:34 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo lå allerede dårlig an til å nå klimamålene sine. Nå ser det enda mørkere ut. Ett etter ett har det som skulle bli viktige verktøy for å kutte klimagassutslipp, glippet.