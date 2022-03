Planen har lenge vært å rive Postens brevsenter ved Oslo S. Det skulle gi plass til to tårn - ett av dem Norges høyeste. Etter årevis med krangling kommer utbyggeren med en helt ny plan. Oslo Byutvikling Helomvending ved Oslo S

I 14 år har de planlagt å rive det utskjelte Postens brevsenter. Nå skal det få stå og bli grunnmur for to høyhus.

12 minutter siden

– Vi tok en timeout. Og skulle egentlig bare justere prosjektet. Så innså vi at vi kunne tenke helt nytt.

For et år siden leverte Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP eiendom, et forslag som skulle gjøre det omstridte høyhusprosjektet kloss inntil Oslo S spiselig.