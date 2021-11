Smitten stiger i Oslo: Nye koronatiltak neste uke

Vil starte med massetesting av elever, sier Raymond Johansen til VG.

Byrådsleder Raymond Johansen

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Margrete Sveinsdatter Rydjord Journalist

10. nov. 2021 13:37 Sist oppdatert nå nettopp

Nasjonalt ble det satt ny smitterekord onsdag. Nye smittevernstiltak vurderes. Smitten stiger også i Oslo. De siste tallene viser 400 nye koronasmittede i Oslo siste døgn.

Det er 88 flere enn samme dag forrige uke, og 105 flere enn mandag.

I et intervju med VG varsler byrådsleder Raymond Johansen nye tiltak fra neste uke.

– Det vi skal ha nå er jevnlig, massetesting av skoleelever på skolene. Det håper vi å rulle ut i løpet av neste uke, sier Johansen til avisen.

Han peker på at massetesting har vært et svært effektivt tiltak tidligere. Nå jobbes det med detaljene, og byrådet vil komme med nærmere informasjon for testingen blir innført.

Høyre advarer mot å tro at pandemien er over

Nå ber leder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Anne Haabeth Rygg, om at byrådet kommer på banen:

– Det gjør meg urolig at smittetallene stadig øker og flere blir syke, sier Rygg til Aftenposten.

Hun viser til smittetallene i bydel Alna, som nå topper statistikken med 1100 smittede pr. 100 000 innbyggere de siste to ukene.

– Det vil si at over en prosent av innbyggerne i bydelen er smittet. Helseministeren har oppfordret kommunene til å innføre lokale tiltak der smitten er høy. Det har vært veldig stille i Oslo, og det gjør meg litt urolig. Vi er faktisk blant dem som har en smitte som er for høy, sier Rygg.

Hun advarer mot å tro at pandemien er over.

– Vi ble alle glade da alt åpnet opp, men vi kan ikke tenke at det er over. Byrådet må nå vurdere om de skal sette inn noen av de mindre inngripende tiltakene, som munnbind i kollektivtrafikken eller på kjøpesentre. Alle ønsker å unngå nasjonale tiltak om nødvendig, men det krever at vi som er på de stedene der det er smitte, gjør vårt, sier hun.

Hun mener det verste er å ikke gjøre noe.

– Da kan vi risikere å måtte stenge ned midt i julebordsesongen. For handelsstanden, og spesielt kulturlivet, ville det vært utrolig skadelig om de skulle miste en viktig sesong igjen, sier Rygg.

– Mener du at det må innføres tiltak?

– Jeg savner å høre byrådets vurdering. Jeg er urolig for situasjonen og synes det er merkelig stille. Jeg håper ikke det har gått prestisje i at når man først har åpnet vil man ikke stenge ned igjen. Det er ingen god utvikling nå, sier Rygg.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn. 24. september opphevet Oslo kommune alle lokale coronarestriksjoner med umiddelbar virkning.

Anne Haabeth Rygg mener ikke det var feil å åpne.

– Det var et bra tidspunkt og riktig da. Men det gjør ikke at vi kan si at nå er vi ferdig med covid. Det er smittetall nå som vi ville syntes var skyhøye for et år siden. Vi kan ikke late som det ikke er slik. Om smitten øker må vi faktisk sette inn tiltak, sier Rygg.

Hun etterlyser også tiltak for å få vaksinert de som ennå ikke har vaksinert seg, og påpeker at det er opp i 15 prosent i enkelte bydeler som Alna og Søndre Nordstrand.