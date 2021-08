Raymond Johansen ikke særlig bekymret over økende Oslo-smitte

Det er registrert 140 nye koronatilfeller i Oslo, det høyeste døgntallet siden starten av juni.

Det siste døgnet er det registrert 140 nye koronasmittede i Oslo, 39 over snittet de sju foregående dagene. Men byrådslederen er ikke spesielt bekymret.

Sist tallet var like høyt, var onsdag 2. juni. Da ble det også registrert 140 nye smittetilfeller i hovedstaden. De 140 registrerte tilfellene som nå er registrert, er 81 flere enn dagen før, samt 58 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 83 smittede pr. dag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til NTB ar de ventet en økning i smittetallene i Oslo i kjølvannet av fellesferien.

– Smitten har steget i tre uker, fra et svært lavt nivå i midten av juli. Forrige uke ble 701 registrerte smittede, det høyeste smittenivået siden begynnelsen av mai, sier Johansen.

Men tallene bekymrer ikke byrådslederen nevneverdig.

Tre personer på sykehus

– Selv med økende smitte er det i dag kun tre personer innlagt på sykehusene i Oslo og Ahus på grunn av covid-19. Til sammenligning var det rundt 50 i begynnelsen av mai, da vi hadde lignende nivå på smitten. Det viser tydelig at sykdomsbyrden blir mye lavere når så mange er vaksinert, og at det ikke har så mye for seg å sammenligne smittetallene nå med tidligere i pandemien, sier Johansen.

– Vaksineringen beskytter i stor grad mot alvorlig sykdom, og det gjør at vi kan leve med høyere smittetall nå enn vi kunne før.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 327 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert 13 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (301) og Alna (279).

– Hold deg hjemme

Bydelen Nordstrand har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 84 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert tre nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 39.603 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Byrådslederen sier det er viktig at oslofolk fortsetter å følge de grunnleggende smittevernreglene, så vi holder smitten på et lavest mulig nivå til vi har fått fullvaksinert hele den voksne befolkningen, sier Johansen.

– Hold deg hjemme hvis du er syk, test deg hvis du har symptomer, bruk munnbind ved trengsel i kollektivtrafikken og hold avstand.