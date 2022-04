Forrige valg var hun Høyres ordførerkandidat i Oslo. Nå gir hun seg i politikken

Høyre jobber hardt med å finne ut hvem som skal utfordre ledelsen på Oslo rådhus. Denne gangen blir det ikke Saida Begum (34).

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Stein J. Bjørge Fotograf

45 minutter siden

Saida Begum har vært i tenkeboksen og kommet ut igjen.

Denne uken ga hun valgkomiteen beskjed om at hun gir seg. Ikke bare som heltidspolitiker, men også som bystyrepolitiker.

– Det siste brukte jeg ekstra lang tid på, forteller Saida Begum.

Nå satser hun for fullt på en advokatkarriere i Sands, tidligere Steenstrup advokatfirma, som ble startet av Oslo Høyres ferske fylkesleder Morten Steenstrup.

Høyre-politikeren innrømmer at det har vært et vanskelig valg.

– Det føles utrolig meningsfylt å få være en ombudsperson for byen, sier Begum.

– Jeg har vært heldig som har fått lov til å gjøre det siden 2011. Det begynner å bli veldig mange år siden. Det er kanskje også litt av årsaken til at jeg tenker at nå er tiden inne for å prioritere noe annet, og oppfylle barndomsdrømmen om å bli advokat.

– Retningsskifte

Hun etterfulgte en rekke godt voksne menn, da hun i 2019 ble valgt til Høyres ordførerkandidat i Oslo.

I tospann med Eirik Lae Solberg (byrådslederkandidat) utfordret hun den sittende ordføreren Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Høyre ble størst i hovedstaden, men klarte ikke å gjenerobre makten over Rådhuset.

Selv sier hun det var en rolle hun absolutt ikke hadde sett for seg at hun skulle gå inn for, før hun ble spurt.

– En av grunnene til at jeg sa ja, var at jeg ville gi et signal til byen om at ordførervervet ikke er forbeholdt eldre folk. Hvem som helst kan bli ordfører i Oslo, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn. Det tenker jeg er et veldig fint signal å gi. Selv om det ikke gikk hele veien til ordførerstolen, var det et retningsskifte å nominere en ung kvinne.

– Og nå forsvinner de unge kvinnene ut igjen?

– Det får vi se på. Nominasjonskomiteen skal gjøre en jobb her. Men det er noe av det som trigger meg nå også. I advokatbransjen er det flest kvinner som går på jus, men på toppen, der avgjørelsene tas, er det utrolig lav kvinneandel.

Hun mener politikken er blitt bedre på likestilling og mangfold.

Saida Begum avviser at bråket i Oslo Høyre har spilt inn på motivasjonen.

– Advokatbransjen har en lang vei å gå. Hvis jeg blir en skikkelig god advokat så kan jeg kanskje være med på å endre bransjen. Det er i alle fall en ambisjon, sier hun.

Turbulens og bråk

Den som har fulgt med på Oslo Høyre de siste årene, kan ikke ha unngått å få med seg at det har vært mye bråk og personstrid.

Fjoråret startet med at partiets gruppeleder i Bystyret, Øystein Sundelin, ble kastet etter et mistillitsforslag. Det endte med at Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde ble presset ut.

Internt vekket det også en viss oppsikt at alle de tre kvinnene i Høyres bystyregruppe som hadde jobbet i regjeringsapparatet, takket nei til heltidsverv i Oslo-politikken da Høyre mistet regjeringsmakten.

To av dem, Camilla Strandskog og Saida Begum, oppga begge at de nå ville prioritere yrkeskarrierer i det private næringsliv, mens Jenny Clemet von Tetzschner fortsetter med politisk arbeid på Stortinget, som rådgiver for Erna Solberg.

– God stemning i partiet nå

Saida Begum avviser at bråket i Oslo Høyre har spilt inn på motivasjonen.

– Den uroen der var noe jeg først og fremst hørte om via mediene. Jeg var i regjeringsapparatet da det skjedde og var ikke så tett på Oslo Høyre. Men etter at jeg kom tilbake har jeg ikke merket noe til det. Det er veldig god stemning i partiet nå.

Også etter valgnederlaget i 2019, sier hun at hun bare møtte støtte.

34-åringen fortsetter i programkomiteen for Høyre og hovedstyret i Oslo Høyre. Hun utelukker heller ikke et comeback senere.

– Jeg tenker at når man har sittet såpass lenge som folkevalgt, kan det være bra å ta en pause og få mer erfaring også fra det private næringsliv. Så kan en eventuelt komme tilbake, litt klokere. Jeg lukker ingen dører. Målet mitt er bare å få oppfylt barndomsdrømmen om å bli advokat.