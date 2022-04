Seks personer kjørt til sykehus etter bilkræsj på Bjerke

En bil kræsjet inn i en tribune under et motocross-arrangement på Bjerke.

Det var under et motorshow på Bjerke at en bil skal ha kjørt inn i en tribune. Flere skal være skadet.

24. apr. 2022 18:41 Sist oppdatert nå nettopp

Ulykken skal ha skjedd helt i starten av showet da to biler skulle vise kunster, gjøre sladder og brenne gummi på en parkeringsplass utenfor Bjerkebanen. Dette var før monstertrucker og motorsykler skulle i aksjon under showet.

Ifølge journalist Pål Douglas Løchen i Aftenposten som var til stede, mistet en av bilene kontrollen i en sladd og bakenden på bilen traff første rad av publikum på tribunen.

Nødetatene kom fort til stedet med store ressurser.

Folk forlot arenaen raskt etter ulykken, forteller Aftenpostens medarbeider.

Vitner forteller til Aftenposten at tribunen knakk i sammenstøtet og at det lå flere skadede på bakken, også barn. Politiet bekrefter at det var flere unge personer blant de skadede.

Flere vitner reagerer på det de mener var et dårlig sikkerhetsopplegg rundt arrangementet. De forteller til Aftenposten at det var et rødt sperrebånd og kjegler mellom bilene og tribunene.

Politiet vil ikke kommentere sikkerheten ved arrangementet, men sier at det blir åpnet etterforskning. Området er sperret av og politiet vil avhøre alle involverte for å finne ut hva som har skjedd.

Innsatsleder på stedet forteller om et kaotisk skadested da nødetatene kom til stedet.

Politiet ønsker at publikum som har bilder og video fra hendelsen tar kontakt med politiet.

Oslo-politiet skriver på Twitter at seks personer er kjørt til sykehus for ytterligere sjekk. Alle var våkne da de ble kjørt bort, ellers er det ukjent skadeomfang ifølge operasjonsleder Sven Christian Lie.

Ifølge nettsidene til Bjerkebanen er det et monstertruck-arrangement på Bjerkebanen denne helgen.

Operasjonsleder Lie sier at det er en personbil som deltok i arrangementet, og ikke en monster truck, som har kjørt inn i tribunen.