Sian-aktivist sprayet kommunens vakt i ansiktet. Nå undersøker politiet saken.

Sian brente koraner foran Rådhuset. Vakten som forsøkte å slukke flammene, ble sprayet i ansiktet. Nå undersøker politiet saken.

Sian filmet og publiserte en video av hendelsen i Borggården. En av vekterne som jobber i Oslo rådhus, ble sprayet i ansiktet da han forsøkte å slukke Sians koranbål.

21. des. 2021 13:04 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag ettermiddag satte Sian – Stopp islamiseringen av Norge – fyr på fire koraner utenfor Oslo rådhus.

Markeringen var en del av den islamfiendtlige organisasjonens adventskalender.

Det var avisen Vårt Oslo som først omtalte saken.

To ansatte i sikkerhetstjenesten på Rådhuset kom ut på Fridtjof Nansens plass med bøtter fylt av vann for slukke flammene. Den ene mannen ble utsatt for fiendtlige bemerkninger, han ble blant annet kalt «svin» og «forræder». For å komme frem til flammene, ga han en av de fremmøtte et puff i ryggen. Like etterpå fikk han ansiktet sprayet med rødfarge. Det viser en video lagt ut på Sians egne sider.

Mannen som ble sprayet i ansiktet, ble senere tatt hånd om av ambulansepersonell, ifølge Vårt Oslo.

Nå vil politiet undersøke saken. Det bekrefter pressesjef i Oslo politidistrikt Unni T. Grøndal overfor Aftenposten.

– Politiet besluttet mandag å opprette sak. Vi mottok også en anmeldelse om dette i går, og saken undersøkes nå nærmere av politiet med blant annet innhenting av materiale og avhør, skriver hun i en melding til Aftenposten.

Anmeldelsen kom, ifølge politiet, fra vekteren selv.

– Når det gjelder brenning av koranen er det en lovlig handling/ytring, skriver hun videre.

– Går fint med vaktene

Rådhusforvalter Marit Jansen sier til Aftenposten mandag at det går fint med de to berørte vaktene som er ansatt i Oslo kommune. Ifølge Jansen har de brukt tiden siden hendelsen på å ivareta mennene.

Hun legger til:

– Det er viktig for oss å si at vi ikke går inn i demonstrasjoner, det er ikke vår oppgave. Det må politiet eventuelt gjøre. Men her ble det, slik jeg har forstått, tent på noe like ved kulvertene ved Rådhuset.

Jansen sier de var opptatte av at dette ikke skulle spre seg. Vaktene kom derfor til for å slukke.

– Den ene vakten ble da rett og slett angrepet med en sprayflaske med maling. Politiet kom deretter til stedet og sørget for at de fremmøtte forlot plassen, sier hun.

Ifølge rådhusforvalteren har de også vurdert å anmelde saken fra arbeidsgivers side, men de har ikke bestemt seg for om de vil gjøre det.

– Ikke overrasket

Sian-leder Lars Thorsen deltok i aksjonen utenfor Oslo rådhus. Han sier han ikke er overrasket over at politiet vil undersøke saken.

– At politiet oppretter sak, overrasker meg ikke. De oppretter saker mot Sian i den hensikt å plage. Det er blitt politisk, sier han.

Overfor Aftenposten avviser han at aksjonistene fra Sian brøt loven. Han viser til selvforsvar.

Ifølge Sian-aktivisten hadde vakten beveget seg utenfor arbeidsplassen sin og brutt loven ved å tømme vann på de brennende bøkene.

Han mener også at vakten først gikk til angrep på demonstrantene.

Giverglede og støtteerklæringer

Hendelsen har skapt mye engasjement i sosiale medier. De to vaktene er blitt hyllet for måten de håndterte situasjonen på.

Begeistringen resulterte mandag kveld i en spleis til inntekt for alle vekterne ved rådhuset, samt til Antirasistisk Senter.

På bare noen timer hadde beløpet passert 50.000 kroner. Tirsdag er det kommet inn over 100.000 kroner til spleisen. Flere Oslo-politikere har donert penger, blant dem MDGs gruppeleder i Oslo, Eivind Trædal.

– Det er utrolig fint at folk slår ring om vaktene på rådhuset. De gjør en viktig jobb, bokstavelig talt med å beskytte demokratiet vårt. At de skal utsettes for vold og rasistiske utsagn på jobb, er direkte uakseptabelt, og jeg håper at politiet følger dette tett opp, sier han til Aftenposten.

Marianne Borgen (SV) reagerer på hendelsen. Bildet er fra en tidligere anledning.

Skal gå til hygge for vekterne

Jonas Ali Werket Ghanizadeh, som startet spleisen, synes er veldig hyggelig at det er kommet inn så mye penger.

– Så skal jeg sørge for at pengene kommer til rett sted slik at vekterne ved rådhuset kan gjøre noe hyggelig sammen før jul, sier Ghanizadeh.

Også ordfører i Oslo, Marianne Borgen, har reagert på hendelsen.

– Her i rådhuset har vi veldig flotte, proffe og dyktige folk som ivaretar sikkerheten. At de skal bli utsatt for et slikt angrep, synes jeg er uakseptabelt. Vi skal ikke ha det slik at folk som gjør jobben sin for kommunen blir utsatt for sjikane og fysiske angrep, sier hun.

– Jeg vil si til Sian at deres oppførsel her var både uakseptabel og respektløs. Vi ønsker et Oslo der vi skal ta vare på hverandre, men ha ytringsfrihet og respekt for at vi kan mene forskjellige ting.