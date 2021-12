Frister det å bo og jobbe i Marka? Nå søker denne skistuen nytt vertskap.

Løvlia er storstuen på Krokskogen en times kjøretur fra Oslo. Neste år står den uten vertskap.

Løvlia er populær på både vinterstid og sommertid.

22. des. 2021 22:17 Sist oppdatert nå nettopp

I dag holder den stengt sammen med resten av samfunnet. Men vanligvis er Løvlia full av både boller og folk som holder varmen i skistuen.

Den er et viktig knutepunkt for markatravere og skigåere på Krokskogen. Her er de blitt tatt imot med vafler og brus året rundt.