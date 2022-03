Hun er Oslo-borger nummer 700.000

Onsdag ble en jente Oslo-borger nummer 700.000 da hun ble født på Rikshospitalet. På 11 år har Oslo vokst fra 600.000 til 700.000 innbyggere.

Ordfører Marianne Borgen gratulerte torsdag barnet, som foreløpig ikke har fått noe navn, og foreldrene på Rikshospitalet. Moren Andleeb Shamaila og faren Waqas Gul møtte ordføreren på Barn/Kvinne-senteret på sykehuset.

– Milepælen med 700.000 innbyggere er allerede nådd. I dag markerer vi at byen vår vokser og at nye generasjoner skal være med på å forme den. Vi har alle et felles ansvar for å skape gode oppvekstvilkår for barna som bor her. Oslo skal være en raus, trygg og inkluderende by som er god å leve i for alle, sa Borgen.