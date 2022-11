Flere hundre valfartet til Torshov for å «skyte» sjelden fugl

Med kikkerter og kameraer har flere hundre personer tatt turen til Torshovparken i helgen for å se en sjelden ugle i Oslo.

13. nov. 2022 14:04 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag var det ganske trangt under trærne på toppen av Torshovparken: Flere hundre fugleinteresserte møtte opp i parken for å få et sjeldent glimt av en slagugle som satt i ett av trærne i parken.

Veldig mange hadde med seg kikkerter og kameraer for å «skyte» noen gode bilder av den sjeldne fuglen.