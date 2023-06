Oslo kommune dømt til å betale erstatning etter stupeulykke på Munch brygge

09.06.2023 10:53 Oppdatert 09.06.2023 11:10

– Dette er helt sykt. Det er en god nyhet, sier Geir Kåre Nyland da Aftenposten overrekker ham nyheten.

Fredag kom nyheten om at Oslo kommune er dømt til å betale erstatning etter stupeulykke på Munch brygge. Nyland ble lam etter at han traff enten bunnen eller en forhøyning rundt et rør i bunnen.

Det stridene punktet i rettssaken har handlet om området var tilrettelagt for bading eller ikke.

Kommunen har argumentert for at det kun er området ytterst på Sørenga som er tilrettelagt for bading. Her har man gjort grundige undersøkelser av bunnen. Nyland har anført at den faktiske bruken av området er annerledes og at kommunen derfor har et ansvar for å sikre tilstrekkelig.

Kommunen er dømt til å betale 780.000 i saksomkostninger. Størrelsen på erstatningen vil bli satt på et senere tidspunkt.

Flere ulykker

Aftenposten har i flere saker skrevet om bunnforholdene på Sørenga og utenfor Munch Brygge. Det har vært flere alvorlige ulykker og en lang rekke nestenulykker i området, som er Norges mest brukte badeplass. På fine dager passerer opptil 30.000 over broen fra Munchmuseet.

I alle ulykkene ble bunnen truffet med stor kraft.

Mann i 20-årene døde etter badeulykke på Sørenga

Geir Kåre Nyland ble lam etter et soldatstup på Munch brygge.

Lege Henning Hoyer har fått en varig og alvorlig skade i benet etter en redningsaksjon.

Aftenposten har også fått flere tips om at det også har skjedd en rekke andre uhell med lettere skader som utfall i samme område. Kommunen er også kjent med flere episoder hvor personer har truffet bunnen. Både Nyland og Hoyer gikk til sak mot kommunen etter ulykkene.

Henning Hoyer har fått varige mén etter at han ledet en redningsaksjon etter en stupeulykke her ved Sørenga.

Hoyer fikk varige mén etter en redningsaksjon et steinkast fra badeanlegget ytterst på Sørenga hvor en person døde etter å ha stupt i bunnen. Hoyer vant ikke frem i søksmålet, men til tross for tapet slapp han å betale saksomkostninger.

Etter ulykkene har kommunen økt frekvensen på merkingen langs bryggekanten.

Ikke tilstrekkelig sikret

Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet.

Geir Kåre Nyland er tidligere kampsportutøver.

Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann / stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det var regulert til, nemlig torg, promenade og kai.

Imidlertid ble området også brukt til bading, herunder stuping og hopping, tilsvarende bruken på Vestre promenade og andre områder som for eksempel Bispevika hvor det sommeren 2019 var en badeulykke som fikk mediaoppslag.

«Dette var eller burde Oslo kommune kjent med jamfør gjennomgangen ovenfor. Det vises for øvrig til Knapstads uttalelse i retten om at Oslo er blitt en badeby, noe de ikke forutså i planleggingen og prosjektoppstarten, men som de var klar over ved kommunens overtagelse av Munchs brygge», heter det i dommen.

Videre vises det til mediaoppslag i september 2021 som viser et bilde av mange badende utenfor Munchs brygge og andre mediaoppslag som viser et folkehav av solende og badende i Bjørvika for øvrig. Det er derved vanskelig for retten å forstå at ikke kommunes driftsansvarlige også hadde fått dette med seg den faktiske bruken av området.

Retten er også enig i at området som sådan innbyr til bading, herunder hopping og stuping.