Person alvorlig skadd etter mulig skytehendelse i Oslo – kan være selvpåført

Bevæpnet politi rykket tirsdag morgen ut til Torshov i Oslo. En person er sendt til sykehus med en alvorlig, men ikke livstruende skade.

Politiet rykket ut til Torshov etter melding om at en person var funnet med en skuddskade.

27. sep. 2022 09:25 Sist oppdatert nå nettopp

En person skal ifølge politiet være skutt på Torshov i Oslo. Vedkommende er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Politiet tror skaden kan være selvpåført.

Politiet fikk melding om saken via AMK klokken 9.10, men de er usikre på om dette skjedde innendørs eller ute på gaten.

– Vi jobber med å få avklart dette, vi er ikke sikre, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NTB.

Politiet var bevæpnet med automatvåpen.

Han ønsker ikke å si noe om alder eller kjønn på den skadede personen.

– Vi venter med alder og kjønn siden nærstående ikke er informert. Personen har skader i en hånd og er sendt til sykehus, sier operasjonslederen.

Fant våpen på antatt åsted

Mye bevæpnet politi er på stedet og søker etter eventuelle gjerningspersoner.

– Tilskadekomne er alvorlig, men formentlig ikke livstruende skadet. Vi er av den oppfatning at hendelsen ikke utgjør en risiko for andre i området. Vi jobber med flere hypoteser, inkludert muligheten for at skaden er selvpåført, tvitrer politiet.

«Vi er tidlig i fasen. Vi har kontroll på fornærmede», meldte politiet på Twitter klokken 09.22.

Klokken 09.53 meldte politiet at de hadde lokalisert et antatt åsted innendørs og at de hadde funnet et våpen. De skriver at de ikke har informasjon som tilsier at de må søke etter en gjerningsperson.

Politiet skriver at det tas avhør av vitner. Åstedet er sperret av og vil undersøkes av kriminalteknikere.

Selv om det antatte åstedet var innendørs, så ble den skadede personen påtruffet utendørs. Det opplyser politiets innsatsleder Tonje Branderud på stedet. Hun sier at en hypotese er at skuddskaden er selvpåført. Men politiet undersøker flere hypoteser og har i den forbindelse tatt kontroll på fire personer.