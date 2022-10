Ny totalpris for Regjeringskvartalet: Opptil 49,2 milliarder kroner

Prisen for det nye Regjeringskvartalet vokser stadig. Samtidig bekrefter regjeringen at den omdiskuterte ombyggingen av Ring 1 skal gjennomføres.

Byggingen av nytt regjeringskvartal gikk i gang i januar 2021.

6. okt. 2022 11:14 Sist oppdatert nå nettopp

22. juli 2011 smalt bomben i Regjeringskvartalet og forvandlet området til det ugjenkjennelige. I januar 2021 startet gjenoppbyggingen.

Prosjektet er svært omdiskutert. Høsten 2020 kom den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet, som viste at det nye kvartalet totalt kan komme til å koste opp mot 36,5 milliarder kroner.

Siden har prisen est ut. Nå ligger hele prosjektet an til å koste opptil 50 mrd. kroner totalt. Det kommer frem i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Det er nesten ti milliarder mer enn det som kom frem i fjorårets budsjett. Da hadde prisen økt med 4,2 mrd. kroner, til et anslag på 40,7 mrd. kroner.

Det nye prisanslaget inkluderer prosjektets tre byggetrinn, nytt 22. juli-senter og den omdiskuterte og kostbare ombyggingen av sentrumsveien Ring 1. Sistnevte har ikke ligget inne i prisanslagene tidligere.

Kutter to bygg

I mai varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum at det skal kuttes i budsjettet til det nye regjeringskvartalet. To bygg blir kuttet fra prosjektet. Med det ville staten spare 4–5 milliarder kroner, ifølge Vedum.

I statsbudsjettet slås det fast svart på hvitt: De to planlagte nybyggene i byggetrinn 3, B- og E-blokken, vil ikke bli bygget.

I tillegg vil Regjeringen vesentlig redusere omfanget av rehabiliteringen av G-blokken, der Finansdepartementet sitter.

Det betyr at det nye kvartalet dimensjoneres for færre ansatte enn planlagt.

Dette er de planlagte byggene i det nye Regjeringskvartalet.

Dropper prøvestengning av Ring 1

I forslaget til statsbudsjett kommer regjeringen også med en endelig konklusjon om Ring 1: Ombyggingen skal gjennomføres. Det vil koste 3,1 mrd. kroner, ifølge regjeringen.

Ring 1 gjennom Oslos indre har skapt debatt den siste tiden. Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen skal nemlig bygges om.

Eller rettere sagt: senkes. Faktisk hele 10 meter på det meste. Mange har reagert på prisen. Steng veien permanent, foreslo byrådsleder Raymond Johansen (Ap) nylig. Da slipper man terrorsikringen.

Lar det seg gjøre? Flere har foreslått å teste en stengning av veien i et par måneder. Men slik blir det altså ikke.

«Vurderinger viser at dette har betydelige negative trafikale konsekvenser slik at de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene ved permanent stenging blir høyere enn ved ombygging.», slår regjeringen fast.

Ring 1 skal bygges om. Det har regjeringen bestemt.

«Landets dyreste tunnel pr. meter.»

Rødts stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund reagerer kraftig på at regjeringen vil bygge ny Hammersborgtunnel på Ring 1.

– Over hele landet utsettes investeringer i vei og bane. Men i Oslo prioriterer regjeringen å bygge landets dyreste tunnel pr. meter. Her kan regjeringen spare 3,1 milliarder kroner i et jafs. Oslo kommune har bedt dem droppe tunnelen. Hvorfor lytter de ikke, spør Rødts stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund.

– De vil ikke bruke mer penger på Fornebubanen i Oslo, Bybanen i Bergen og de andre kollektivprosjektene i de store byene. Men de vil bygge 500 meter rekorddyr vei midt i hovedstaden. Det gir ingen mening, sier Lund også.

Han påpeker at dagens tunnel uansett må stenge i flere år for å bygge ny. Han foreslo i Aftenposten å prøvestenge tunnelen. Det forslaget har mange andre støttet etterpå. Han spør hvorfor regjeringen stritter imot.

– Hvorfor kan vi ikke heller prøvestenge tunnelen i seks måneder, for å se hva som skjer med trafikken? Antagelig trengs den ikke, sier stortingsrepresentanten.

– Knapt til å tro

Også MDGs partileder Arild Hermstad reagerer kraftig på avgjørelsen:

– Det er knapt til å tro at regjeringen velger å satse på å bygge en 800 meter lang tunnel midt i Oslo sentrum til over tre milliarder kroner, sier Hermstad.

Han mener prosjektet er skadelig for klimaet og ødeleggende for Oslos byutvikling.

– I en tid hvor vi må prioritere hardt, er det svært oppsiktsvekkende å ville bruke så mye penger på noe som befolkningen, næringslivet og byrådet ikke ønsker, fortsetter han.