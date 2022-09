Raymond Johansen ut mot regjeringens nye skatteordning: – Vil bety at vi vil måtte kutte i våre tjenester

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varsler at regjeringens nye skatteordning for vannkraft vil ha stor betydning for kommunens budsjett.

28. sep. 2022 17:24 Sist oppdatert 36 minutter siden

– Det er bra at regjeringen ser på skattesystemet i en krisetid. Mye i denne skattepakken er bra.

Slik åpner byrådsleder Raymond Johansen en lengre utgreielse for hvilke tanker han har om regjeringens nye skatteordninger, som ble lagt frem onsdag morgen. Før han fortsetter: