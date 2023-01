Arkitekten gjorde helomvending: – Det er ikke feil om folk flest liker det vi tegner

«Skrekkelig» mente Arkitekturopprøret. Så gjorde arkitekten helomvending – og opprørerne jubler.

Dette forslaget til nybygg i Sandakerveien møtte kraftig motstand fra blant annet Byantikvaren. Arkitektene tok til seg kritikken.

07.01.2023 09:22

Tomten i Sandakerveien på Torshov huser Oslos eldste brannstasjon (fra 1914) og er omgitt av nyklassisistisk arkitektur.

Men akkurat her ville Fredensborg bolig og MAD arkitekter smelle opp et hypermoderne «signalbygg». I 2014 lanserte de et hjørnebygg på 27 meter.

– Vi ønsket å forbedre et litt rotete strøk ved å markere hjørnet og gå litt ekstra opp i høyden, minnes arkitekt Kurt Singstad, arkitekt og partner i Mad Arkitekter.

Han viser til at det var mye snakk om mangelen på sentrumsnære boliger på den tiden. En god utnyttelse var dermed en del av bestillingen. Det var også mange høye bygg i området.

Slutt på signalbygg

Men Byantikvaren var svært skeptisk til både høyder og utforming. Også Plan- og bygningsetaten hadde innvendinger. De gikk flere runder med nye forslag. Men mens årene gikk, skjedde det noe i arkitekt-verden.

– Før var vi veldig opptatt av å skape kontrast til det eksisterende. Vi ville markere den nye arkitekturen, gjerne med «signalbygg», sier Singstad.

Han har registrert at ordet knapt brukes lenger.

Nå er stedsidentitet, bevaring av eksisterende bebyggelse og tilpasning blitt viktig. Ifølge Singstad handler det om å «hedre» arkitekturen som allerede der.

– Folk interesserer seg mer for bygde omgivelser. Da må fellesskapets ønsker, ikke den enkelte bedrift, veie tyngst, erkjenner han.

Skråtak, gesims og stående vindusformater er elementer som er lagt inn i den nye versjonen av hjørnebygget.

«Måtte» være i utakt med folket

I tett dialog med oppdragsgiveren, har MAD nå sendt inn en helt nytt prosjekt:

En nedtonet, «klassisk» bygning, som i stor grad viderefører naboen, den gamle brannstasjonen. Tanken er byreparasjon i stedet for kontrast.

– Vi tar med oss det beste fra arkitekturen rundt, men tilfører moderne løsninger og teknologi, sier Singstad, og tilføyer:

– Vi har en arkitekturarv vi skal forvalte. Det er ikke noe nederlag å tilpasse seg.

I tillegg til 15 leiligheter er det tenkt kafeer og andre tilbud mot gaten. Forslaget er nå sendt til Plan- og bygningsetaten.

Så kommer han med en nesten oppsiktsvekkende ærlig innrømmelse:

– Før visste vi at folk kom til å hisse seg opp hver gang vi tegnet noe. Ny arkitektur måtte liksom være i utakt med folks ønsker.

Nå mener han det fikk gå for langt. At arkitektene kanskje må tilbake til at arkitektur skal være vakkert.

– Det er ikke er feil om folk flest liker det vi tegner. Tvert imot er det viktig at bygninger som skal stå i flere hundre år, blir elsket, sier han.

– Det utrolige er at det må et opprør til før vi arkitekter begynner å tenke over hva vi holder på med.

I takt med folket

Aftenposten omtalte nylig en meningsmåling som tyder på at det nye prosjektet vil glede mange: Langt flere Oslo-borgere foretrekker klassisk enn moderne arkitektur.

Også opprørerne applauderer det nye forslaget høylytt:

«Dersom dette blir bygget, vil det være noe av det peneste som er bygget i Oslo på mange år» skriver sjefsopprører Saher Sourouri på Facebook. Han kalte det «en sårt tiltrengt solskinnshistorie» for hovedstaden. Og fikk umiddelbart 1100 likes.

Også oppdragsgiveren, Fredensborg bolig, er glad for rosen. Men de lover ikke å holde seg til det klassiske fremover.

«Vi gifter oss ikke med en enkelt arkitektonisk retning, men ønsker å finne best mulige løsninger for hvert enkelt prosjekt», skriver Tollef Svenkerud i firmaet i en e-post.