De skal beskytte samfunnet, men én gruppe klarer ikke politiet å stoppe

Nå vil de se på om loven må endres for å beskytte samfunnet mot farlige barn og unge.

Flere områder øst i Oslo har opplevd økt kriminalitet blant de yngste de siste årene.

03.05.2023 05:46

Hvem skal beskytte samfunnet mot barn og unge som kan finne på å begå drapsforsøk eller grov vold?

I Oslo er det ifølge politiet noen få unge med alvorlige og sammensatte problemer. For mellom 20 og 30 av disse er det «nærliggende fare» for at de vil begå ny og alvorlig kriminalitet. Dette er barn og unge over og under 15 år over og under 15 årI Norge er den kriminelle lavalderen 15 år. Før dette kan barn ikke straffes i det såkalte straffesakssporet..