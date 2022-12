Oslo-bilist: – Sinnssyke priser på kommunal lading av elbil

De to laderne ser like ut og koster det samme pr. time. Men på den ene får du syv ganger så mye strøm for pengene.

Bystyret i Oslo vedtok i forrige uke å øke takstene for lading på kommunale ladeplasser, som her på Torshov.

13. des. 2022 20:41 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Kan det være lov?

Oslo-mannen fikk prissjokk da han søndag skulle lade elbilen på den kommunale ladestasjonen i Oskar Braatens gate på Torshov. Ladepunktet hadde en effekt på 3,5 kW. Han sto fem timer og ladet 17,5-kilowatttimer (kWh).

