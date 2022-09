Mann alvorlig skadet i ny knivstikking i Oslo sentrum. Én mann er pågrepet.

Tirsdag kveld ble en mann i 30-årene knivstukket i Vaterlandsparken på Grønland i Oslo. Onsdag morgen ble én mann pågrepet av politiet.

Politiet har sperret av et område ved Vaterlandsparken på Grønland.

6. sep. 2022 22:03 Sist oppdatert 38 minutter siden

Politiet rykket ut med store styrker tirsdag kveld etter meldinger om at en mann var knivstukket i Vaterlandsparken på Grønland. Mannen var bevisst, men alvorlig skadet da politiet kom i kontakt med ham.

– Det fremstår ikke livstruende, men skadene er alvorlige til kritiske. Personen blør kraftig og er tatt med til sykehus for behandling, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand til Aftenposten på stedet.

Mann siktet for grov kroppsskade

Onsdag morgen opplyser krimvakten i Oslo Nina Henrichson Kresse til NRK at én mann er pågrepet etter hendelsen, mistenkt for å ha knivstukket mannen i 30-årene.

– Han er foreløpig siktet for grov kroppsskade, sier Kresse.

Mannen ble pågrepet klokken 1 natt til onsdag. Den fornærmede har ikke vært i stand til å la seg avhøre, sier krimvakten.

Motivet for ugjerningen er ennå ikke avklart, og vil bli en sentral del av etterforskningen fremover.

I løpet av onsdag blir det avgjort om den siktede fremstilles for varetekt.

Politiet jobber med å sikre spor på stedet.

Flere involverte

Aftenpostens reporter var på stedet like etter hendelsen. Seks politibilder skal ha vært til stede mens politiet avhørte flere personer. Det var tydelige blodspor på gangfeltet der ambulansen hadde stått.

Et vitne Aftenposten snakket med, sier det var en krangel som eskalerte til slåsskamp før det ble trukket kniv.

Operasjonsleder Tonje Brandrud sier at de har opplysninger om at det har vært flere involverte på stedet, men at hendelsesforløpet er uklart. Det er ikke kjent hvor mange som sloss.

Brandrud sier at deler av handlingsforløpet er filmet av overvåkingskameraer i området.

Vaterlandsområdet ligger på nordsiden av Oslo Sentralstasjon i mellomrommet mellom Grønland og sentrum.

Den fornærmede er en mann i 30-årene.

Les også Siktet for drapsforsøk på Furuset: Hevder han handlet i selvforsvar.

Flere knivhendelser

Politiet har ingen opplysninger som tilsier at den fornærmede er et tilfeldig offer eller ikke.

Det har i den siste tiden vært svært mange knivstikkinger i Oslo. Mandag ettermiddag skjedde det tre alvorlige knivhendelser i Oslo øst.

En ung mann ble knivstukket utenfor Furuset senter. Politiet fikk melding om hendelsen 16.42. Mannens tilstand er kritisk.

Enda en ung mann hadde fått stikkskader i en leilighet på Furuset. Meldingen om dette kom inn 17.12. Mannens tilstand er kritisk.

På Tveita senter var det en truende knivepisode rundt klokken 16 mellom to grupperinger.

Innsatsleder på Vaterland sier de etterforsker dette som en isolert hendelse.

– Vi har ingen opplysninger som knytter episodene i går med dette, sier Brandrud.