Hvor ble det av fortauet?

Flere steder er veien bar og fortauet nedsnødd. Hvorfor blir det ikke fikset? Vi spurte Bymiljøetaten.

Fotgjengere som skal ta T-banen på Borgen, har noen centimeter å gå på. Men det er lite å få gjort med saken nå, ifølge Bymiljøetaten.

10.01.2023 15:49

Thomas Gunnerud tar som regel T-banen til og fra Borgen om vinteren. Når han kommer fra jobb, må han forsere det som om vinteren må være et av Oslos smaleste fortau.

– Brøytebilene brøyter snøen fra veien opp på fortauet. Det bygger seg langsomt opp, så det blir mindre og mindre plass å gå på. I de perioden det er hålke, er det heller ikke strødd, sier Gunnerud.

Det er ikke mulig å passere noen som skal motsatt vei. Da må én ut i snøfonnen. Når det er is på bakken, må man holde seg fast i gjerdet mens den andre personen går forbi.

Han kan heller ikke gå på fortauet på andre siden: for å komme seg til vestgående perrong på Borgen T-banestasjon, må man forsere det trange fortauet.

Ved siden av ligger den trafikkerte Sørkedalsveien. Gunnerud sier han har gitt beskjed til Bymiljøetaten, uten at det er blitt bedre.

– Må noen ramle ut i veibanen og bli påkjørt før det skjer noe? spør han.

Slik så det ut i Prestegårdsveien på Blindern tirsdag morgen. Veien brukes av skolebarn, påpeker innsenderen.

Flere eksempler

Eksempelet på Borgen er ikke det eneste. I Prestegårdsveien på Blindern var ikke kanten like høy, men fortauet var fremdeles ikke måkt.

Også på Bogerud er det trangt på fortauet i General Ruges vei.

Aftenpostens journalist tok dette bildet på Bogerud i General Ruges vei mandag.

Og det finnes mange like eksempler over hele byen, ifølge Bymiljøetaten. Hvorfor løses det ikke?

Har ikke steder å gjøre av snøen

Kommunen har ikke nok kapasitet til å fjerne snøen. De mangler plasser å lagre den og har ikke kapasitet til å smelte mer av den.

– Vi har siden fredag jobbet med utfresing og bortkjøring av snø og har fjernet tusenvis av tonn med snø fra veinettet, skriver seksjonssjef Joakim Hjertum i en e-post, sendt via kommunikasjonsavdelingen i Bymiljøetaten.

Det er flere steder i byen fortauet ser ut som på bildene over, ifølge Hjertum. De fortsetter å jobbe dag og natt, skriver han.

– En del snø må kjøres vekk til deponi, og vi er således avhengig av tilgjengelighet til snølekteren. Denne er åpen hele døgnet, men det er ikke uendelig kapasitet på anlegget, skriver Hjertum.

Snølekteren er et anlegg hvor snøen smeltes og renses for partikler, oljerester og tungmetaller.

Og fortauet på Borgen? Det må være sånn, ifølge Bymiljøetaten.

– Generelt er det et problem over hele byen at det er begrensede arealer der snøen kan legges, inntil den kjøres bort eller smelter. Som oftest må den legges i bakkant av fortau, slik som du ser på bildet fra Borgen. Dette er selvsagt ikke ideelt, men mange steder er det dessverre ikke noe alternativ, skriver Hjertum.