Først: Et spisst glasstårn på 110 meter. Så - «Bare» 90 meter - og ingen spiss. Nå: Et slankere tårn - og mye park. Nytt forslag for høyhus ved Oslo Spektrum: Mer park mot de omstridte områdene på Grønland

Siden 2015 har Entra balet med høyhusplanene vegg i vegg med Oslo Spektrum. Nå er det høye tårnet redusert i størrelse.

03.07.2023 11:19 Oppdatert 03.07.2023 11:52

Det startet med et spektakulært, 110 meter høyt, strømproduserende glassbygg. Det fikk massiv kritikk – og havnet i skuffen. Så, for drøyt to år siden, kom Entra tilbake med en helt ny versjon.

Bygningen som skal erstatte Fellesforbundets gamle kontorbygg, var krympet til 90 meter. Glassfasadene var erstattet av terrasser og busker. Dagens rufsete p-plass mot Grønland, skulle bli et bilfritt torg.