Slik blir fremtidens Oslo: I disse delene av byen mener byrådet at det er plass til nye Oslo-boliger

Trodde du Oslo var ferdig utbygd? Nå kommer planen som viser hvor det er plass til 120.000 nye boliger og 200.000 arbeidsplasser.

Det er bygget ekstremt mye i Oslo de siste 20 årene. Men det er plass til mye mer ifølge forslaget til ny arealplan for byen. Vis mer

Kommuneplanens arealdel. Det kan lyde kjedelig. Men det er dette dokumentet som forteller hva som skal bygges hvor i Oslo. I dag legges utgaven som skal gjelde frem til 2040 ut på høring.

Hovedstaden vokser. Men hvor mye skal byen vokse fremover? I det nye planforslaget er det lagt til grunn at byen vil få 80.000 nye innbyggere de neste 20 årene. Det betyr et behov for 50.000 nye boliger.