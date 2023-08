Flere lurt i brennhett leiemarked

En kvinne leide ut en leilighet hun ikke eide til flere personer. Bransjen forteller om desperate leietagere som leier usett og betaler depositum på Vipps.

Brødrene gledet seg til å flytte inn i denne bygården på Majorstuen. Det hele viste seg å være lureri. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 20:28

– Vi dro på visning etter visning uten hell, alle var stappfulle og ofte fikk vi ikke engang svar fra utleier, sier Sebastian Kralicek.

Han og broren var på leilighetsjakt i Oslo. Da de fant leiligheten med en månedsleie på 21.000 kroner på Majorstuen på Finn.no, som de mente var en rimelig pris for denne typen leilighet, sendte de utleier en melding.

Etter en stund fikk de samme reglen: Det var så mange som var interessert i å leie, at kvinnen som leide ut ikke klarte å svare alle som var interesserte. At de i det hele tatt fikk et intervju med henne, var derfor en lettelse for brødrene.

Gleden var derfor stor etter et videointervju med utleier. Da fikk de beskjed om at de kunne flytte inn i leiligheten de fortsatt ikke hadde sett, til høsten.

– Alt virket lovlig og i orden, og vi var veldig fornøyd med å få leiligheten, sier Sebastian Kralicek.

Kvinnen de betalte 43.500 kroner i leie og depositum, eide ikke leiligheten. Hun lurte også flere. Vis mer

De sjekket utleier både via profilen på Finn.no og på sosiale medier før de gikk videre. Kontrakten ble signert med BankID via Husleie.nos kontraktstjeneste. Brødrene overførte så første månedsleie og halve depositumsbeløpet, totalt 43.500 kroner.

Det var bare et problem. Kvinnen de hadde betalt, eide ikke leiligheten.

Etterforskes

Beboerne i bygården, som så annonsen før den ble fjernet, mener bildene ikke er tatt der. Kvinnen gjorde også samme manøver med fire personer før hun ble stoppet, ifølge Husleie.no, hvor kontraktene ble signert.

Politiet i Agder bekrefter at de etterforsker saken som bedrageri.

Og kvinnen? Etter pengene ble overført til hennes private konto, er det ingen som har fått tak i henne. Aftenposten har også prøvd henne gjentatte ganger uten hell.

– Leiemarkedet er helt krise for tiden, sier Kralicek.

– Vi har vært på så mange visninger, og det er alltid 50 stykker som står på utsiden før de åpner dørene. Jeg skulle ønske jeg ikke var så desperat at jeg tok den usett, men hun hadde all makt. Jeg følte jeg måtte bevise at jeg var en skikkelig kar, og jeg følte meg bare heldig som endelig fikk en plass å bo, sier Kralicek.

Etter mange visninger, har brødrene Kralicek nå fått leie en leilighet på Valle Hovin. Vis mer

Giftig blanding

– Vi ser nå at det er lange køer på visninger og mange er desperate etter å finne seg en bolig til studiestart. Dette åpner dessverre for kriminelle som med utspekulerte metoder forsøker å lure unge mennesker, sier Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

Firmaet selger blant annet kontraktstjenester mellom utleiere og leietagere. I en artikkel i Aftenposten fra starten av august, skriver de at utleieprisen i hovedstaden er opp 17 prosent det siste året. Olsen er nå bekymret for en giftig blanding av mange unge, desperate mennesker og få utleieboliger. Studiestarten har også gjort at flere konkurrerer om utleieboligene for tiden.

Olsen sier det er viktig å huske på viktige og grunnleggende regler for utleie:

– Ikke betal inn depositum på en konto som ikke er opprettet spesielt for dette formålet. Den skal stå i leietagers navn, sier Olsen.

Olsen sier den konkrete svindelen var sofistikert. Når man klarer å verifisere seg med BankID på denne måten, er det nivået over falske annonser som vil ha depositumet inn på en privat konto, forklarer Olsen.

Kvinnen har klart å lure flere på kort tid.

– Svindleren har imidlertid «leid ut» den samme leiligheten fire ganger og fått unge mennesker til å betale inn depositum på rundt 60.000 kroner på en ordinær konto. Nå oppnår ingen kontakt med svindleren, sier Olsen.

De bistår nå politiet i etterforskningen og har tilbudt gratis advokathjelp til de som har betalt penger.

– Tøffere leiemarked

Finn.no har gått sjekket tallene på utleieboliger på deres side. De ser at det er 15–20 prosent færre utleieboliger nå enn for noen år siden.

– Vi vet at tilbudet er lavere og prisene har økt, så det er et tøffere leiemarked enn tidligere, sier Jørgen Hellestveit, leder i FINN eiendom, som sier de ikke ser en økning i svindelforsøk på plattformen deres.

Leieboerforeningen sier at de av og til ser forsøk på svindel på depositum og husleie. Da anbefaler de alle å politianmelde saken og gå i dialog med banken eller Finansklagenemnda.