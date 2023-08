Regnværet som overrumplet Oslo

Heftig regn tok Oslo-folk på sengen. Bergenserne trenger ikke le.

Denne hagen på Prinsdal i Oslo fikk plutselig en stor foss gjennom hagen. Vis mer

Publisert: 27.08.2023 12:27 Oppdatert: 27.08.2023 12:44

Tilsynelatende var styrtregnet i Oslo-området avlyst. Lørdag siterte Aftenposten vakthavende meteorolog på at den varslede dramatikken kunne tones ned.

Men så åpnet slusene seg. Og folket våknet til meldinger om ikke å kjøre inn i Oslo, stengte veier, biler under vann, kansellerte busser, lange omkjøringer. Kort sagt: Uvant kost på Østlandet.

Og rundt i byen merket folk til de grader syndfloden på kroppen.

Harald Andersen lette etter sitt eget bilskilt. Det fant han ikke. Men under vann dukket det opp en rekke skilt fra andre bileiere tatt av flommen. Vis mer

Harald Andersen staket søndag formiddag i en oversvømmet Ljabruvei på jakt etter registreringsskiltet på bilen. Det ble revet av da kona kjørte gjennom en stor dam lørdag kveld. Vel gjennom vannmassene oppdaget paret at bilskiltet var borte.

Etter en våkenatt dro de tilbake søndag morgen for å lete i vannet. Sitt eget skilt fant de ikke – derimot et solid knippe av fremmede skilt, blant annet frontplaten på en buss.

– Vi har vært oppe hele natten, sier Andersen.

– Dette er mye verre enn under «Hans». Nå kom det mye mer regn på kortere tid og vannet har ingensteds å gå.

Harad Andersen prøver å stake på jakt etter sitt forsvunne bilskilt ... Vis mer

Spadde vann med snøskuffe

Bente Wollseth Heie (63) tok på sin side snøskuffen fatt for å spa vann ut av oppgangen på blokken i Trygve Strømbergs vei på Prinsdal.

Bekken bak blokkene flommet over. Vannet forsvant inn i både oppganger og garasjer.

– Flere elbiler stoppet. Gangen og boden sto under vann, oppsummerer hun. Og tilføyer.

– Jeg har aldri opplevd maken! Men nå skal jeg ut og tømme bilen.

Bente Wollseth Heie i Prinsdal tok i bruk snøskuffen for å spa vann ut av oppgangen. Vis mer

Tidlig på formiddagen sto vannet til toppen av gjerdet ved gangveien (se merkene øverst på stakitten). Bente Wollseth Heie trodde regn som dette var forbeholdt Vestlandet. Vis mer

Litt lenger ned i veien var det total oversvømmelse i hagen til familien Tingstad/Rykhus. I samme nabolaget fikk en huseier en foss tvers gjennom eiendommen.

– Det fosset inn. Garasjen er fylt opp og bilene ødelagt, konstaterer Anders Rykhus.

Søsknene Sophia Ellinor og Bo Tingstad-Rykhus leker i den helt nye dammen som plutselig fylte hagen i Prinsdal lørdag formiddag. Vis mer

Mange meldte om skader

Forsikringsselskapet If opplyser til NTB at de har mottatt over 150 skadehenvendelser fra Oslo og Østlandet i løpet av natten.

– Fortvilte boligeiere og forretningsdrivende prøver å redde verdier fra vannskader. Det er først og fremst i Oslo-området skadene kommer fra, men også andre steder på Østlandet er rammet av overflatevann inn i kjellere og førsteetasjer i boliger og forretningsbygg, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.

110-sentralen kan melde om stort trykk om hendelser knyttet til vann i boliger.

– Vi anbefaler alle til å redde det av verdier de kan selv, og kontakte sitt eget forsikringsselskap. Opplever du nød, ring 110, skriver de på X/Twitter.

Fra oppkjørsel til gjørmebad... Bare å vente på bedre vær. Vis mer

Til Avisa Oslo opplyser brannvesenet at de har fått over 2000 telefoner fra folk som trenger hjelp. Ved 8-tiden søndag sto fortsatt nærmere 100 oppdrag på vent.

Flere veier inn til hovedstaden har også vært oversvømmet, og har måttet stenge. Det har vært kødannelse, kansellerte busser og flere omkjøringer.

Situasjonen er ventet å bedre seg utover dagen, når vannet trekker seg tilbake.