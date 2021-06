Oslo-studentene kjøper hus til 290 millioner

Her, på hjørnet St. Olavs gate og Pilestredet får Oslo-studentene omsider sitt eget studenthus. Foto: Morten Uglum

Etter fire års leting, er Oslo-studentene sikret et eget studenthus midt i sentrum. De måtte bla opp 290 millioner.

– Vi er ekstatiske alle sammen, det er helt fantastiske nyheter.

Stine Johannessen, styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo, sparer ikke på begeistringen.

Det har knapt gått en time siden nyheten om at Oslo-studentene omsider får sitt eget studenthus var klar: I august overtar de den legendariske hjørnebygningen Pilen i St. Olavs gate 23 og kan snart boltre seg på 4500 m² fordelt på fem etasjer pluss kjeller og loft.

Betalte 290 millioner kroner

SiO, Studentsamskipnaden i Oslo, la 290 millioner kroner på bordet for å sikre seg det som både har rommet metodistkirke og rockeklubb.

Aftenposten er kjent med at flere interessenter måtte se seg slått i budrunden.

Selger er det nordiske eiendomsselskapet CapMan, som kjøpte eiendommen som sin første i Oslo i 2017.

Vil tjene hele byen

– Det er mye penger, men en klok investering, sier Stine Johannesen, som peker på at et eget hus til aktiviteter for studentene har vært en drøm i flere år. Jakten på egnede lokaler har pågått siden 2017.

De så nesten ut til å være i mål i mai 2021 da de lå an til å få kjøpt Den geografiske oppmålingens gamle lokaler i St. Olavs gate 32.

Statsbygg valgte i stedet å salget praktbygningen til Flakk-gruppen som vil lage boutiquehotell for 345 millioner.

– Nå må vi være utrolig glade for at vi har fått et bygg et steinkast unna, sier Johannessen.

Hun mener hele Oslo sentrum vil tjene på at store deler av studentkulturen nå vil foregå midt i byen.

– Dette blir en møteplass for frivillighet og aktivitet for alle studentene i Oslo.

Det er Velferdstinget i Oslo og Akershus som skal styre bruken av huset. De starter nå prosessen frem mot åpning og innflytting i bygget som i dag er fullstendig strippet.