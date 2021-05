Vil byrådet gå videre i gjenåpningsplanen i dag? Disse tallene kan gi grunn til optimisme

Da byrådsleder Raymond Johansen sist tirsdag la frem gjenåpningsplanen av Oslo, poengterte han at tre faktorer blir viktig: Smittetall, sykehusinnleggelser og vaksinasjon.

Raymond Johansen på pressekonferansen sist tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

10 minutter siden

Én uke og én dag senere skal Johansen igjen redegjøre for hvilke tiltak som gjelder i Oslo fremover. Tirsdag sist uke startet trinn en i gjenåpningsplanen. Det innebar følgende:

Forbudet mot mer enn to besøkende i private hjem ble opphevet. Det nye er et forbud mot flere enn ti.

Det ble åpnet for utendørs arrangementer for inntil ti personer.

Det ble åpnet for 20 deltagere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for personer under 20 år.

Johansen kalte det for en merkedag under koronapandemien. Samtidig la han frem flere trinn for hvordan Oslo skulle åpne. I trinn to ligger det en rekke lettelser i tiltakene.

– Vurdering av trinn to skjer først i slutten av neste uke, sa han.

Men allerede onsdag klokken 12 er det klart for en ny redegjørelse. Med seg på pressekonferansen har han byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Les også Slik er gjenåpningsplanen for Oslo

Høyre: Etterlyser lokale vurderinger

Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i Oslo, sier til Aftenposten at barne- og ungdomsskoler og barnehager i områder med lavt smittetrykk bør få lettelser.

– Der bør det være mulig å gå over til et annet nivå. Man kan ikke fortsette å holde det samme nivået i hele byen når smitten er så ulik.

– Du vil ha ulike nivå i de forskjellige bydelene?

– Det kan gjerne vurderes enda mer lokalt enn det. Smittesituasjonen kan være veldig ulik fra skole til skole. Det er viktig at ikke flere rammes av tiltakene enn nødvendig.

Rygg trekker også frem at butikker og kjøpesentre nå bør får lov til å holde åpent, men med avstands- og antallsbegrensning. I tillegg ønsker Høyre lettelser for kulturtilbud der publikum sitter på faste plasser.

– Nå har Oslo vært nedstengt i et halvt år. Vi har 37.000 personer som er helt eller delvis uten jobb, og det er viktig at flere får komme tilbake til denne, sier hun.

NHO uttalte mandag at de forventer at butikkene får åpne raskt.

– Jeg ser ingen logikk i Oslo-byrådets regler som tillater inntil ti personer i private hjem, samtidig som butikkene må holde stengt, sa daglig leder Christian Sogn Iversen i leketøyskjeden Sprell til Aftenposten/E24.

Også utelivet i hovedstaden forbereder seg nå på gjenåpning. Flere utelivsaktører henter nå tilbake permitterte ansatte.

Fakta Dette er lettelsene i trinn 2 Butikker, kjøpesentre, varehus og lignende

Kafeer og restauranter

Skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering.

Treningssentre og lignende.

Breddeidrett for voksne

Idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående skolealder.

Kultursteder som ikke har arrangementer, som museer, gallerier.

Forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

Fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste seteplasser. Vis mer

De tre faktorene

Det er ikke kjent om de vil kommunisere videre lettelser, eller om trinn 2 lar vente på seg.

Ved fremleggelse av gjenåpningsplanen bedyrte Johansen at særlig tre faktorer ville være avgjørende for hvor fort nye lettelser kunne komme.

– Smittetall, antall innlagte og antall vaksinerte vil være avgjørende for hvor raskt vi kan gå frem, sa han.

Alle disse parameterne har hatt positive tall den siste tiden.

1. Smittetallene fortsetter å gå ned

Oslo kommunes egen oversikt over smittetall viser at smittetallene fortsetter å gå ned i byen.

Forrige uke registrerte kommunen, ifølge oversikten, 791 tilfeller. Dette tallet kan fortsatt stige noe. Likevel ser det ut til at forrige uke blir den sjette på rad med nedgang.

Smittetallene for mandag kan derimot gi en liten grunn til bekymring. Da registrerte kommunen 166 smittetilfeller. Det er det meste på en enkelt dag siden 20. april.

Likevel ser det ut til at mandagens tall ikke viser at smittetallene går feil vei. Tirsdag var tallene igjen på vei nedover. Da ble det registrert 123 nye koronasmittede i Oslo siste døgn, som er 24 færre enn samme dag i forrige uke

2. Innleggelser nesten halvert

Når det gjelder sykehusinnleggelser så har Oslo hatt en meget positiv utvikling den siste uken. Det viser tall Helsedirektoratet henter inn fra Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og private med avtale med Helse sør-øst i Oslo.

Da Johansen la frem gjenåpningsplanen sist tirsdag, var tallet for disse tre 105 innleggelser.

– Antall innlagte har gått noe ned, men har ligget stabilt på dette nivået en god stund, fortalte Johansen.

Den siste uken har tallet på antall innleggelser droppet kraftig. Tirsdag, 4. mai, var de på kun 62. Det gir en nedgang på over 40 prosent fra tirsdag til tirsdag.

I hele Helse sør-øst har antall innleggelser gått fra 166 til 112 i samme periode.

3. Ny milepæl i vaksineringen denne uken

Den siste avgjørende faktoren er vaksinering.

I forrige uke mottok Oslo over 40.000 doser. Denne uken mottar kommen rundt 26.000.

Tall fra FHI viser at tempoet i vaksineringen forrige uke var meget god. Godt over 10.000 personer ble fullvaksinert. Mandag var 48.245 innbyggere fullvaksinert, og Oslo passerer denne uken en ny milepæl i vaksineringen: Over 50.000 fullvaksinerte.

Det vil heller ikke ta lang tid før over 200.000 personer har mottatt sin første koronavaksine.

Mandag hadde 181.183 personer mottatt første dose. Det utgjør 31,28 prosent av befolkningen i Oslo over 17 år.

Men det er fortsatt en vei å gå. 398.048 personer over 17 år var fortsatt ikke vaksinert mandag.

Hva Raymond Johansen og resten av byrådet har kommet frem til, får vi altså først svar på klokken 12.