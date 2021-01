Oslo klar for massevaksinering: Ser en seksdobling i smitte fra utlandet

Økning av importsmitte gir sterk grunn til bekymring, mener Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Torsdag startet massevaksineringen i hovedstaden.

Arne Svein Jul Bakken (85)) vaksineres i Bydel Bjerkes lokaler i Oslo torsdag. Byrådet i Oslo markerte starten på massevaksinasjonen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Nå nettopp

Oslo fortsetter den sosiale nedstengningen frem til 21. januar for å redusere spredningen av koronaviruset. En av årsakene til at byrådet ikke vil lette på restriksjonene med det første, er frykten for at Oslo ennå ikke har sett den største effekten av importsmitte etter juleferien.

Norge er fremdeles i fasen der mange arbeidsinnvandrere og langdistansependlere kommer tilbake etter juleferien, påpekte Johansen under en pressekonferanse torsdag.

I løpet av årets første ti dager har det landet 120 fly på Oslo lufthavn fra Litauen og Polen med 21.000 seter.

De siste syv dagene er det registrert over 1.000 smittede i Oslo, noe som ligger tett opptil det høyeste ukesnittet hittil i pandemien.

– Vi ser en seksdobling i smittetilfeller fra utlandet når vi sammenligner situasjonen fra før jul til situasjonen etter jul, sa Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen frykter økt importsmitte i tiden fremover. På en pressekonferanse torsdag orienterte byrådet om koronasituasjonen i Oslo kommune. > Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Oslo kan vaksinere 110.000 innbyggere i uken

Pressekonferansen ble holdt i forbindelse med at Oslo torsdag begynte å vaksinere hjemmeboende eldre, etter at alle sykehjemsbeboere som har ønsket vaksinen nå er vaksinert.

Oslo har kapasitet til å vaksinere 110.000 innbyggere i uken dersom kommunen får tildelt nok vaksiner, sa byrådslederen.

– Hvor raskt vi får vaksinert befolkningen avhenger selvfølgelig av hvor mange vaksiner vi får. Det er ikke opp til meg. Det er opp til nasjonale helsemyndigheter, og selvfølgelig EU, sier Johansen.

Den første Moderna-vaksinen settes i Oslo fredag

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at den første Moderna-vaksinen vil bli satt på Grünerløkka fredag. Allerede torsdag blir også helsepersonell vaksinert. Så langt er det brukt vaksiner fra Pfizer og Biontech.

Fra klokken 14 torsdag vil kritisk viktig helsepersonell bli vaksinert, og det er helsepersonell ved legevakten som først får vaksinen. Deretter fortsetter vaksineringen av personell innen akuttjenester, hjemmesykepleien og kommunens covid-19-enhet på Solvang.

– Vi er nå ferdige med å vaksinere beboere på 39 sykehjem og omsorgsboliger, og alle hjemmeboende over 85 år skal være vaksinert med første dose innen uke fem, sier Steen.

Hjemmeboene får vaksine

Kommunen har opprettet 15 vaksinasjonssentre, som torsdag starter vaksineringen av hjemmeboende i Oslo.

Det gjelder først innbyggere over 85 år. Deretter følger yngre innbyggere i alderskohorter på fem år. Når alle innbyggere over 65 år er vaksinert, fortsetter kommunen vaksineringen med innbyggere under 65 år. De med sykdommer prioriteres først.

Steen understreker samtidig at smittesituasjonen i Oslo fortsatt er veldig alvorlig og peker på at det forrige uke var totalt 1.117 personer i kommunen som ble registrert smittet.

– Det er det høyeste uketallet siden november i fjor da vi innførte kraftige koronatiltak, sier helsebyråden.