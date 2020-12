Julen blir annerledes for alle. Hos Blå Kors må de feire i puljer.

I 36 år har Tom Melby jobbet frivillig i Oslos rusmiljø. Til tross for en ustabil smittesituasjon, holder et knippe lavterskeltilbud i Oslo fortsatt åpent denne julen.

Jo Kri Dalenavtro (t.v.), Tom Melby og Jeanette Løvås. – Dette er den beste restauranten i byen! sier Dalenavtro. Foto: Morten Uglum

23. des. 2020 16:09 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Jeg sa til madammen hjemme at jeg gleder meg nesten mer til dette enn julaften, sier Tom Melby til Aftenposten.

Han har selv en bakgrunn med rus, men har de siste 36 årene jobbet frivillig for Blå Kors og andre tiltak rettet mot rusmiljøet i Oslo.

– Mange av gjestene her har jeg vanket med selv. Eller foreldrene deres, forteller han.

– Selv om jeg er pensjonist, reiser jeg hit med jevne mellomrom. Det er hyggelig å føle seg ønsket, sier Tom Melby. Foto: Morten Uglum

Aftenposten er på besøk hos Blå Kors i Mariboes gate i Oslo lille julaften. Mange som kommer hit er enten rusavhengige, bostedsløse eller begge deler. Her feires det jul i puljer for å overholde smittevernreglene.

Unntak for alternative jule- og nyttårsfeiringer

Landsomfattende restriksjoner legger begrensninger på julefeiringen i år. Men både byrådet i Oslo og regjeringen har gjort unntak for frivillige organisasjoner som arrangerer alternative jule- og nyttårsfeiringer. De oppfordres til å gjennomføre sine arrangementer.

Forutsetningen er at anbefalte smitteverntiltak følges. Mange steder i landet betyr det at inntil 50 personer kan samles innendørs.

I Oslo er det litt strengere. Grensen på antall deltagere er satt til 20. I begynnelsen av desember lyste kommunen ut 2 millioner kroner til lavterskeltiltak i forbindelse med julen.

– Oversikten over åpningstider og tilbud viser at mange strekker seg langt for å gi gode tilbud denne julen, innenfor gjeldende smittevernregler, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Fakta Noen organisasjoner/tiltak i Oslo som holder åpent i julen Blå Kors kontaktsenter

Bymisjonssenteret (arrangerer ByFrokost og har overnattingstilbud for tilreisende EØS-borgere)

Evangeliesenterets kontaktsenter

Frelsesarmeen (kontaktsenteret Fyrlyset og helse- og omsorgstilbudet Feltpleien har åpent, i tillegg til enkelte andre tilbud)

Maritakaféen

Møtestedet, Kirkens Bymisjon

Prinsen mottakssenter (Akuttovernattingen, Brukerrommet, Smittevernsluka og Feltpleien)

Pro Sentret

Sykepleie på hjul, Fransiskushjelpen

Sporet, Kirkens Bymisjon

Uteseksjonen (oppsøkende patruljer i Oslo sentrum)

Uteseksjonen, Riverside Ungdomshus og Fellesverket sentrum (tilbud til ungdom)

Ekstra tilbud til voksne i samarbeid med Kirkens Bymisjon

24sju

=OSLO

Utvidet tilbud på flere av ungdomsklubbene ute i bydelene Merk: Alle tiltakene har tilpasset tilbudene sine i henhold til restriksjoner i forbindelse med koronaviruset. Dette innebærer eksempelvis begrensninger i antall som kan være inne på tiltakene samtidig. Smitteutviklingen kan påvirke tilbudene. Kilde: Oslo kommune Vis mer

Utvider det vanlige tilbudet

Tidlig på formiddagen lille julaften lukter det allerede ribbe og surkål hos Blå Kors. Her skal det arrangeres julemiddag for 100 personer i løpet av dagen.

Gjestene har reservert bord. De slipper inn i puljer på 20 personer av gangen, som kan være inne én time.

Kokk Sigrid Degerdal (t.h.) legger siste hånd på en ribbetallerken. Fra venstre Eli Løvås, Marie Radeva og Sidsel Jemtegård. Foto: Morten Uglum

Dagens kjøkkenlag er i full sving med de siste forberedelsene. Riskrem fylles i dessertskåler og ribbe skjæres opp. I hjørnet står et flott juletre, og julemusikk i passende volum fyller lokalet.

Første bordsetting er klokken 10.00.

– Vi har ikke et eget juletilbud i år, men har valgt å utvide vårt vanlige tilbud med julemiddag, gaver, quiz og annen hygge enkelte av dagene, sier daglig leder Jostein Hågan.

Alternativ jul avlyst

Det tradisjonelle arrangementet Alternativ jul, som er blitt avholdt i Oslo siden 1968, måtte stenge dørene i år.

– Arrangementet er så stort at vi tok en beslutning i oktober om å avlyse. Det lar seg rett og slett ikke gjennomføre etter smittevernbestemmelsene med så mange gjester, sier Henning Holstad, som er daglig leder i organisasjonen.

I fjor samlet arrangementet nærmere 2500 gjester og 1000 frivillige, forteller Holstad. Uansett om arrangementet hadde fått unntak i år, ville eventuell smittesporing bli vanskelig. Å «sile» hvem som skulle fått komme inn, ville også vært et problem.

– Vi skal ha en liten markering utenfor lokalet for dem som kanskje ikke har fått med seg at arrangementet er avlyst. Det er trist og leit at det ikke blir noe i år, men koronaen har dessverre sine konsekvenser.

En varm velkomst

Tom Melby har iført seg ullundertøy under finskjorten. Nå står han utenfor lokalet sammen med frivillig Kristoffer Bjørgan Østby og hilser gjestene velkommen. Skulle det dukke opp noen som ikke har reservert plass, kan de få julekake, kaffe og gløgg.

Melby vet hvordan hverdagen er for mange av dem som kommer hit. For 36 år siden kom han hit etter å ha dratt til skogs på en slags egenorganisert avrusning.

– Da kom jeg inn her, fikk jeg beskjed om å ta en dusj og begynne å smøre brødskiver. Å vise folk tillit er helt avgjørende. Tillit og respekt. Det er det viktigste.

Tom Melby og Kristoffer Bjørgan Østby står for uteserveringen dersom det skulle dukke opp noen som ikke har reservasjon. Foto: Morten Uglum

– Mange har vært fortvilet i år

Inne er det påfyll av saus og brus. Jeanette Løvås og et par andre frivillige deler ut gaver.

– Mange har vært fortvilet fordi de ikke vet hvor de skal gjøre av seg i julen. Da er det hyggelig å kunne gi dem et tilbud, sier hun.

Løvås forteller at hun dagen før ble oppringt av en alenefar med tre barn. Han fikk plass på Blå Kors’ jul for familier, som i år finner sted på restaurant.

– Er du en «large», tror du, spør hun Jo Kri Dalenavtro som begynner å bli ferdig med middagen. I pakken er det ullundertøy.

– Ja, går vel for det, sier Dalenavtro.

Så snur han seg mot Aftenposten.

– Alle skryter av ribben her. Dette er den beste restauranten i byen!

Siv Holmebukt serverer julemiddag. Foto: Morten Uglum

Uteseksjonen styrker sin tilstedeværelse

Listen fra Oslo kommune viser at det til tross for pandemien, er et knippe lavterskeltilbud som holder åpent i Oslo sentrum gjennom julen. Men på grunn av restriksjoner er det begrensninger på de fleste.

Byråd Rina Mariann Hansen oppfordrer andre kommuner til å ta et aktivt initiativ overfor innbyggere som vanligvis benytter seg av det døgnåpne arrangementet Alternativ jul i Oslo.

– Er det iverksatt noen tiltak for å fange opp ensomme?

– Uteseksjonens oppsøkende arbeid retter seg både mot unge og eldre. De har styrket sin tilstedeværelse med en ekstra patrulje gjennom julen, sier hun.

Hun legger til at det er lempet noe på restriksjonene for fritidsklubbene for ungdom. Flere av disse holder åpent for et begrenset antall.

Serverer 300 i løpet av tre dager

På Blå Kors går den første middagen mot slutten. Kjøkkenlaget skal servere fire middager til.

– Vanligvis har vi én julemiddag med 100 gjester, sier daglig leder Hågan.

Med tre dagers servering og 15 bordsettinger, får nå 300 personer glede av tilbudet. Tom Melby skal være her hele dagen. Han har bunkret opp med munnbind på innerlommen og er klar for å ta imot flere gjester.

– Vi må bli flinkere til å vise at vi ser folk, sier Tom Melby. Foto: Morten Uglum

– Har du et juleønske?

– Det må være at flere kjøper =Oslos julebok. Og at vi blir flinkere til å vise at vi ser folk. Ikke bare nå i julen, men også ellers i året. Mannen du går forbi på gaten, har vært et barn en gang. Det er ingen som ønsker å ende opp som rusavhengig, men det kan skje alle.