Siktede i Frogner-drapet blir ikke avhørt denne helgen

Mannen som er siktet for drapet på 51 år gamle Fevziye Kaya Sørebø på Frogner i Oslo, blir ikke avhørt denne helgen.

Arkivbilde av Fevziye Kaya Sørebø som ble skutt og drept på Frogner i Oslo onsdag morgen. Bildet er tatt på SKUP-konferansen i Tønsberg i 2019, der hun var engasjert som tolk. Foto: Berit Roald/NTB

NTB

14 minutter siden

Årsaken er at det ikke har vært anledning til å snakke med siktede, sier politiadvokat Rita Parnas i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun sier at mannen (39) er innlagt på psykiatrisk sykehus i Oslo, men vil ikke oppgi hvilket.

– Vi har et ønske om å foreta en primærpsykiatrisk undersøkelse av siktede, men det har ikke vært mulig å avhøre ham ennå, sier Parnas.

Torsdag har politiet avhørt kvinnens to barn.

– De har det svært vanskelig, sier politiadvokaten.

Det ble lagt ned blomster der en kvinne i 50-årene ble skutt og drept onsdag morgen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Byggekonflikt som hovedhypotese

Avdøde og den siktede mannen har vært involvert i en byggekonflikt som strekker seg tilbake til 2016. I tingretten før jul ble drapssiktede og hans firma dømt til å betale kvinnen 11,8 millioner kroner i erstatning i forbindelse med to byggeprosjekter.

Parnas sier de hele tiden jobber med å kartlegge motiv, men at hovedhypotesen fortsatt er denne konflikten.

– Dette er en helt klar konflikt som har vært der over tid. Men vi er åpen for at det også kan være andre mulige årsaker, sier hun.

Hun legger til at de foreløpig ikke vet hvorfor drapet ble utløst flere måneder senere.

Ønsker tips

Politiet sier de ønsker tips fra publikum i forbindelse med Frogner-drapet onsdag. De er spesielt interesserte i observasjoner og videoopptak fra nærområdet til åstedet.

– Vi har mottatt veldig mange vitneobservasjoner og tips i saken, så nå går vi ut med en siste oppfordring hvis noen sitter på noe informasjon. Det kan være at folk tenker at de har noe info i saken som ikke er så relevant, men vi vil at de skal informere oss om det uansett.

Politiet gikk ut med navn på den drepte kvinnen torsdag, i samråd med pårørende. Det var TV 2 som først meldte dette.